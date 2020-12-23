شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: كورونا يسبب التهابات مقلة العين وقد تصل لفقدان البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة أمريكية أن فيروس كورونا، قد يسبب التهابات في العين ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، وفقا لتقرير موقع thehealthsite.

وفقا لدراسة جديدة في كلية زوكر للطب بجامعة هوفسترا في هيمبستيد بنيويورك بالولايات المتحدة، على ثلاثة مرضى بـ فيروس كورونا أصيبوا بالتهاب القرنية، مما أدي إلى عدوى تهدد البصر في الأنسجة أو السوائل داخل مقلة العين تسمى التهاب باطن المقلة.

قال الباحثون إن الإصابة بثلاث حالات من التهاب باطن المقلة في مثل هذا الوقت القصير أمرنادر للغاية ، ولأنهم جميعًا مرتبطون بعدوى فيروس كورونا ، فقد كان من الضروري التحقيق فيها وأضافوا أن بيت القصيد هو تنبيه الأشخاص من الجمعية، على الرغم من أنهم لا يستطيعون تحديد أن كورونا يسبب ذلك.

وقال الباحثون إن من بين المرضى الثلاثة، توفي واحد بسبب فيروس كورونا، واضطر آخر إلى إزالة عين على الرغم من الجهود البطولية لإنقاذ العين، وفقد ثالث البصر، كان جميع المرضى في الستينيات من العمر وتم علاجهم في قسم طب العيون في نورثويل هيلث، كان المرضى الثلاثة يعانون من مشاكل صحية أساسية ربما أدت إلى تفاقم كورونا وجعلتهم أكثر عرضة للحالات الصحية المرتبطة بها، كانت حالة العين الأخرى المرتبطة بـ كورونا هي التهاب الملتحمة، والذي يُسمى أيضًا العين الوردية، وهي عدوى بسيطة.

الأعراض التي يجب البحث عنها

التهاب باطن المقلة نادر جدا، ولكن يمكن أن يكون سببه فيروس، وفقًا لأحد الباحثين، تم الإبلاغ عن حالات التهاب باطن المقلة الأخرى مرتبطة بمرضى كورونا، أحدهما في بوسطن والآخر في أستراليا تشمل الأعراض المعتادة لالتهاب باطن المقلة الألم والاحمرار والإفرازات من العين، يجب أيضًا أن تكون متيقظًا لتورم الجفون وقد تعاني من ضعف الرؤية. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فاستشر الطبيب على الفور.

جميع حالات التهاب القرنية قد لا تتطور إلى التهاب باطن المقلة

وفقا للباحثين، من غير المعتاد أن يتطور التهاب القرنية إلى التهاب باطن المقلة. تشير دراسة أجريت عام 2012 إلى أن 27 فقط من حوالي 10000 عين على مدى 15 عامًا أصيبوا بالتهاب باطن المقلة بسبب التهاب القرنية، يعتقد أحد الخبراء أنه نظرًا لأن التهاب القرنية الذي يتطور إلى التهاب باطن المقلة نادر جدًا، فليس من الممكن من هذه النتائج القول إن العلاقة بين هذه الحالات ليست مصادفة على الإطلاق وفقًا لهم ، في حين أنه من المحتمل أن يكون التهاب القرنية مرتبطًا بـكورونا ، إلا أن هناك عددًا قليلاً جدًا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا يتمتع بقدرة مخيفة على غزو أعضاء الجسم المختلفة، والتسبب في أضرار جسيمة يمكن أن تستمر لسنوات، يمكن أن يتلف أعضاء الجسم ويؤثر على بشرتك بل ويسبب مشاكل عصبية، يمكن أن يكون الضرر الذي تسببه لرئتيك دائمًا أن يؤثر هذا الفيروس أيضًا على عينيك ويسبب التهاب الملتحمة وتقرحها الآن.