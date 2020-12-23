إنفوجراف.. لماذا أجاز علماء الدين لقاح كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجاز مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، عبر فتوى شرعية، استعمال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وتأتي الفتوى إعمالا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك. جاء ذلك في سياق ما ورد للمجلس من اهتمام كثير من المسلمين بحكم استعمال اللقاح وإجابة على استفتاء توجَّه به لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا حول نفس الموضوع. الإنفوجراف التالي يوضح أبرز الحج الشرعية:



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