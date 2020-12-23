القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضطر العديد من الأشخاص إلى استخدام وسائل النقل العام أثناء تنقلاتهم لأماكن العمل أو لاقتناء مستلزماتهم. ويتطلب استخدام المواصلات العامة اتباع إجراءات احترازية ينصح بها المتخصصون، لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد أثناء ركوب المواصلات.

ويوضح الإنفوجراف التالي أبرز الإجراءات التي يمكن اتباعها أثناء استخدام وسائل النقل العام للوقاية من الفيروس:



كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. كيف تحمي نفسك من كورونا في وسائل النقل العام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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