184 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 183.927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.725 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى 17.974.303، فيما وصل عدد الوفيات نتيجة الفيروس 318.569 حالة وفاة.



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