كورونا حول العالم.. فرنسا تبدأ حملة التلقيح الأحد وأستراليا تخفف الإغلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 78 مليونا و366 ألفا و297 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و724 ألفا و39 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 55 مليونا و128 ألفا و559 حالة، الأربعاء.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

فرنسا تبدأ الأحد التلقيح ضد كورونا

تبدأ الأحد المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد (كوفيد-19) في فرنسا في "اثنتين أو ثلاث" دور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء".

وأعلن وزير الصحة الفرنسية أوليفييه فيران، الثلاثاء، أن الحملة "ستشمل أولا دارين أو ثلاث دور. واحدة من جهة باريس (تقع) على مسافة غير بعيدة من باريس، وأخرى من جهة بورغون فرانش-كونتيه، وربما ثالثة لا تزال قيد البحث"، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاحات "ستسلم السبت".





وأوضح أن الجرعات الأولى التي طورها تحالف فايزر-بيونتيك ستشمل "بضع عشرات من النزلاء، الأحد"، على أن تشمل "مراكز أخرى الإثنين ثم الثلاثاء"، متوقعا وصول كميات "أكبر" من اللقاح "في نهاية كانون الأول/ديسمبر وبداية كانون الثاني/يناير".

وردا على سؤال عن إمكان جعل اللقاح إلزاميا لمن يرغب في التوجه إلى مطعم أو مكان عام، أجاب فيران أن "التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا. لا لاستخدام وسائل النقل العام ولا لدخول مطعم ولا طبعا للتوجه إلى العمل".

وتوفي 386 مصابا بـ(كوفيد-19) في فرنسا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع عدد المتوفين إلى 61 ألفا و702 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أرقام رسمية نشرت مساء الثلاثاء.

أستراليا تسمح بتخفيف الإغلاق

أعلنت السلطات في مدينة سيدني الأسترالية، الأربعاء، أنه سيتم السماح للسكان الخاضعين للإغلاق في بؤرة ساخنة للإصابات بفيروس كورونا في المدينة بالتجمع بأعداد صغيرة من أجل احتفالات الكريسماس.

وسيتم السماح للذين يقيمون في الجزء الأكثر تضررا باستقبال 5 زائرين فقط، بالإضافة إلى عدد غير محدد من الأطفال دون سن 12 عاما خلال الفترة من يومي الخميس حتى السبت.





وفي منطقة نورثرن بيتشز، سيتم السماح للسكان باستقبال 10 زائرين لكنهم لا يمكنهم مغادرة المنطقة.

وجاء القرار بعد اكتشاف 8 حالات جديدة فقط ليلا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 97 حالة منذ الخميس الماضي.

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عاد 250 ألف شخص من سكان نورثرن بيتشز إلى الإغلاق التام.

كوريا الجنوبية تسجل 1092 إصابة

سجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ونقلت وكالة يونهاب للأنباء، الأربعاء، عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع بذلك إلى 52 ألفا و550.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 739 حالة.

مصر تسجل 788 إصابة

أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 788 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء ارتفع إلى 127061 من بينهم 7167 وفاة.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 401 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 107563 حالة.