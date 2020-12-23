شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تزيد الإصابة بقصور القلب 58% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 10:16 صباحًا, 23 ديسمبر 2020 م المناطق_وكالات حذّرت دراسة إيطالية من الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات السريعة والجاهزة ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية بأنواعها والسكر الأبيض المضاف، واللحوم المعلبة والمصنعة، كونها تزيد خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 58%. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، درس فريق العلماء النظم الغذائية وصحة 22 ألف شخص، وتوصلوا إلى أن هذه الأطعمة تزيد معدلات الوفيات المبكرة بنسبة 26% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. وقالت البروفيسور ليسيا إياكوفيللو، من جامعة إنسوبريا بإيطاليا: «وفقا لتحليلاتنا، فإن فائض السكر يرفع مخاطر الوفاة بنسبة 40%، ما يستوجب إدراك أن الأكل الصحي ليس مجرد حساب سعرات حرارية.. أنصح الشباب بالتفكير مرتين قبل تناول هذه الأطعمة».

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