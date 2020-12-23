رقم قياسي جديد بوفيات كورونا في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 962.



وكان آخر مستوى قياسي في عدد الوفيات سجلته ألمانيا، الأربعاء الماضي، بواقع 952 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24 ألفا و740 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة الأربعاء الماضي 27 ألفا و728 حالة. وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا، يوم الجمعة الماضي بواقع 33 ألفا و777حالة.

وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة. وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 27 ألفا و968 وفاة.

ووفقا للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و554 ألفا و920 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و160 ألفا و100 شخص.