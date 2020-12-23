إنفوجراف.. كيف تلبي احتياجات المنزل في ظل كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّر فيروس كورونا عاداتنا المرتبطة بالتسوق، خاصة في ظل نصائح باتباع سياسة التباعد الاجتماعي واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من المرض.

وتوفر معظم الصيدليات وسلاسل السوبر ماركت خدمة التوصيل إلى المنزل، لكن مع انتشار الفيروس، اضطرت بعض المتاجر إلى الإغلاق أو إلغاء هذه الخدمة أو التأخير في التوصيل، نظراً للضغط على خدمات التوصيل المنزلي لدرجة دفعت بعضها إلى توصيل الأشياء الضرورية فقط.



والمشكلة هي أن الغذاء والدواء مهمان جداً للناس، لذلك لم يعد أمامهم إلا الالتزام والتقيد بالعادات التي فرضها "كوفيد-19" على العالم.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز الخطوات التي عليك اتباعها للوقاية من عدوى كورونا خلال التسوق.



