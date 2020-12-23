إنفوجراف.. 7 نصائح للمسنين في مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بيانات صحية، أن كبار السن، أكثر عرضة من غيرهم للوفاة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بمن تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وتشير الأدلة التقليدية إلى أن ذلك بسبب أن المسنين يشكلون النسبة الأكبر من المصابين بأمراض مثل السكري وضغط الدم واضطرابات الرئة.



الإنفوجراف التالي يرصد أبرز النصائح لوقاية المسنين من خطر كورونا:



