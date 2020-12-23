شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين مش واحد.. اعرف الفرق بين الصداع المعتاد والنصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع عبارة عن نوبات مؤلمة بشكل معتدل من آلام الرأس، في حين أن الصداع النصفي هو مرض عصبي قد يسبب أعراضًا مثل الغثيان وتغيرات الرؤية والإرهاق، بالإضافة إلى آلام الرأس الشديدة، فعلى عكس الصداع الذي يستمر عادة أقل من ساعة أو ساعتين ، فإن أعراض الصداع النصفي تأتي على مراحل يمكن أن تبدأ في وقت مبكر قبل 24 ساعة من أي ألم في الرأس.

ووفقا لتقرير لموقع insider يمكن التعامل مع الصداع بالترطيب والتنفس العميق والأدوية المضادة للالتهابات، ولكن قد تحتاج إلى أدوية موصوفة لعلاج الصداع النصفي.

والصداع مشكلة شائعة، لكن بالنسبة لمعظم الناس ، فهو ليس سيئًا بما يكفي لتعطيل حياتك اليومية، أما الصداع النصفي فحالة أكثر خطورة، فهي تسبب صداعًا شديدًا والعديد من الأعراض الأخرى مثل الضعف والارتباك والغثيان الشديد، ويمكن أن يأتي الصداع ويختفي بناءً على نمط حياتك ، لكن الصداع النصفي يمكن أن يستمر مدى الحياة وقد يحتاج إلى علاج طبي.

فيما يلي بعض الاختلافات بين الصداع والصداع النصفي وكيف يمكنك التمييز بينهما.ما هو الصداع؟

يعاني كل شخص تقريبًا من صداع في مرحلة ما ، وغالبًا ما يكون الألم معتدلًا ويمر في غضون ساعة أو ساعتين.

أنواع الصداع الرئيسية ومتى تطلب العناية الطبية

قال نوح روزين ، مدير مركز نورث ويل للصداع الأمريكي أن الصداع العديد من الأنواع الفرعية المختلفة ، وهي تظهر متعددة.

أكثر أنواع الصداع شيوعًا هي:

صداع التوتر: صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا ، حيث يصيب 75٪ من البالغين، يمكن أن يكون سببه العديد من العوامل بما في ذلك الإجهاد أو إجهاد العين أو التعب أو الجوع، عادةً ما يسبب صداع التوتر ألمًا على جانبي رأسك وقد ينتقل من الخلف إلى مقدمة رأسك ويصاب معظم الناس بصداع التوتر في بعض الأحيان ، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يستمر هذا الصداع بشكل عام ما بين 20 دقيقة وساعتين.

الصداع العنقودي: الصداع العنقودي مؤلم للغاية ويتبع نمطًا ، وعادة ما يحدث في نفس الوقت تقريبًا كل يوم. يحدث الصداع العنقودي عندما يفرز جسمك الكثير من هرمونات معينة تعمل على توسيع الأوعية الدموية في دماغك. يمكن أن يحدث هذا الصداع بسبب الأضواء الساطعة أو التمارين الرياضية أو الارتفاعات العالية.

وقال روزن إن الصداع يمكن أن يكون أيضًا ثانويًا ، مما يعني أنه ناتج عن مشكلة طبية منفصلة مثل ورم في المخ أو إصابة في الرأس قد تصاب بصداع ثانوي إذا:

- عمرك أكثر من 50 عامًا وتبدأ في الإصابة بصداع جديد.

- صداعك يوقظك في الليل.

- يبدأ الصداع عند السعال أو مضغ الطعام أو تغيير وضعيتك.

ما هو الصداع النصفي؟

الصداع النصفي هو نوع من الصداع يكون غالبًا أكثر حدة إنه مرض عصبي مزمن يؤثر على جهازك العصبي والمواد الكيميائية في الدماغ لا يفهم الخبراء أسباب نوبات الصداع النصفي تمامًا ، ولكن قد تكون ناجمة عن نشاط الدماغ غير الطبيعي الذي يؤدي إلى إطلاق هرمونات مثل الإستروجين والسيروتونين في الجسم.

الصداع هو عرض واحد فقط من أعراض الصداع النصفي ، وقد يكون لديك آثار أخرى ، بما في ذلك:

حساسية أكبر للضوء أو الصوت، ضعف أو تعب، قيء و غثيان، الالتباس، تغييرات في رؤيتك، تغيرات في المزاج، ولأن تغيرات الإستروجين مرتبطة بالصداع النصفي ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بثلاث مرات من الرجال.