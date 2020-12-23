شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء فى الشتاء يسبب سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير علمى نشره موقع onlymyhealth أن تلوث الهواء فى الشتاء يسبب سرطان الرئة، مشيرا إلى أن هناك كما هائلا من الدراسات البحثية التى تُظهر أن تلوث الجسيمات فى الهواء الخارجى الذى نتنفسه - عوادم المركبات، ودخان الحرق، ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وغيرها من المصادر الصناعية - يمكن أن يسبب السرطان أيضًا.

وبينما قد يؤدى العيش فى جزيئات أكبر إلى تهيج عينيك أو حلقك، إلا أنه يتم التخلص منها عادةً من خلال آليات دفاع الجسم مثل السعال والعطس، ومع ذلك يمكن أن تحاصر الجسيمات الأصغر فى رئتينا أو حتى تذوب فى مجرى الدم وتسبب مشاكل صحية خطيرة.

من الأكثر عرضة للتأثر بتلوث الهواء فى فصل الشتاء؟

تدخل الجسيمات العالقة الأصغر فى الهواء الملوث إلى رئتينا لكنها تفشل فى تركها، ما يتسبب فى تلفها، وعندما يتراكم هذا الضرر بمرور الوقت، فإنه يؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

وفى حين أن أى شخص يمكن أن يقع ضحية لسرطان الرئة بسبب استنشاق الهواء الملوث بانتظام، فإن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة به، ومن بين هؤلاء الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مشتركة مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية ومرض السكرى، بالإضافة الأشخاص الذين يعيشون فى مناطق منخفضة الدخل ويعملون فى البناء أو المواقع الصناعية، حيث تكون مستويات تلوث الهواء فى فصل الشتاء أعلى معرضون للخطر أيضًا.

تأثير تلوث الهواء الشتوى على مرضى سرطان الرئة

ووفقًا لمكتبة الطب العامة بالولايات المتحدة فإن الجسيمات الموجودة فى الهواء الملوث مسببة للسرطان بالفعل، لذلك يمكن أن تزيد الأمور تعقيدًا بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة وتقليل فرصهم في البقاء على قيد الحياة.

ويمكن أن تساعد الملوثات المستنشقة في نمو الورم داخل الرئتين من خلال نفس المسارات الميكانيكية مثل المواد المسرطنة الأخرى. هناك بعض الخطوات التي نحتاج إلى اتخاذها على المستوى المحلي والوطني والعالمي للحد من تلوث الهواء في فصل الشتاء.

ما الذي يمكننا فعله لتقليل تلوث الهواء في الشتاء؟

في حين أنه من غير الممكن إصلاح الأشياء في يوم واحد ، فهناك بالتأكيد بعض الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لضمان أنها تخضع للسيطرة.

نحن بحاجة إلى حملة من أجل أشكال أنظف من الوقود ودعم المبادرات التي تسعى إلى استبدال الوقود الأحفوري ببدائل.

ويجب أن نحاول استخدام نظام مرافقى السيارات للسفر قدر الإمكان لتقليل عدد المركبات على الطريق.

وتحتاج السلطات إلى وضع لوائح صارمة فيما يتعلق بمستوى الانبعاثات من الصناعات، ويجب أن يكون هناك بند يُلزم الشركات بمعالجة دخانها قبل إطلاقه فى الغلاف الجوى، وقد يساعد استخدام المحولات الحفازة وغرف الجاذبية في تقليل تلوث الهواء الناجم عن عوادم الصناعة.

نحن بحاجة لزرع المزيد من الأشجار، فهي مصدر ثاني أكسيد الكربون الطبيعي لدينا ، وهي توفر الأكسجين الطازج الضروري للبقاء على قيد الحياة، وزراعة المزيد من الأشجار يعني الاستثمار في مستقبل الأرض.

وكإجراء احترازى يجب على الأشخاص الذين يعيشون في مناطق شديدة التلوث ارتداء أقنعة عند الخروج، لأن تلوث الهواء خطر، والطريقة الوحيدة لإيقافه هي أن نتعاون جميعًا.

ومن بين أنواع السرطانات المختلفة أثبت سرطان الرئة نفسه على أنه الأكثر شيوعًا والأكثر فتكًا، فكل عام يموت 1.76 مليون شخص بسرطان الرئة، وخلافا للاعتقاد السائد ليس دخان السجائر فقط هو الذى يسببه.