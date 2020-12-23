شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تصلب الشرايين وأعراض الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تصلب الشرايين من أكثر الأمراض شيوعا بين كبار السن، والذى من أهم مضاعفاته أمراض القلب والسكتة الدماغية، نظرا لأنه يكون ناتجا عن ارتفاع مستويات الدهون في الدم، الأمر الذى ينتج عنه سماكة الجدران الداخلية الدموية، والذي يسفر عنه مخاطر شديدة قد تودى بحياة المصابين، وفقا لتقرير نشر في موقع medicalxpress.

وتركز السطور التالية عن أبرز التساؤلات حول تصلب الشرايين وأسباب حدوثها وكيفية تجنبها والتعامل معها لتجنب مضاعفاتها.

1.لماذا يتعرض البعض للإصابة بتصلب الشرايين؟

يحدث تصلب الشرايين نتيجة تراكم الدهون في الجدران الداخلية للأوعية الدموية، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنه نتيجة ضارة لارتفاع مستويات الدهون في الدم لفترة طويلة مما يؤدي إلى سماكة الجدران الداخلية للأوعية الدموية من خلال تكوين ما يسمى باللويحات.

2.لماذا يصاب مريض تصلب الشرايين بمضاعفات بالقلب والمخ؟

تؤدى تصلب الشرايين إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ والقلب بمرور الوقت، وبمجرد أن تتمزق اللويحات، تتجمع الصفائح الدموية في مجرى الدم وتسد الأوعية الدموية الأمر الذى ينتج عنه السكتة الدماغية وامراض القلب .

3. هل هناك استعداد جينى للإصابة بتصلب الشرايين؟

هناك عددا من البروتينات التى تلعب دورًا في تطور تصلب الشرايين، فهناك بروتين يرتبط بالحمض النووي وينظم التعبير الجيني في الكبد والأمعاء الدقيقة والذى يلعب دورًا مهمًا في استقلاب الدهون الثلاثية والجلوكوز في الكبد.

ما أعراض الإصابة بتصلب الشرايين؟

قد لا تظهر أعراض لتصلب الشرايين، ولكن قد يحدث مضاعفات تصل الى حد تمزق لطبقة الرواسب، يمما يؤدى إلى الانسداد الكامل للشريان، وبالتالي عدم وصول الدم إلى مناطق معينة، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض حادة مثل النوبة القلبية، السكتة الدماغية والنخر.

كيف نتجنب الإصابة بتصلب الشرايين؟

يمكننا منع تطور تصلب الشرايين عن طريق الحرص على اتباع أسلوب حياة صحي يعتمد على التغذية الخالية من الدهون الحيوانية و الغنية بالفاكهة والخضروات، فضلا عن ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل كل يوم، والتوقف عن التدخين.