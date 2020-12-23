شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين أ روشتتك للوقاية من الأمراض.. يقاوم حب الشباب ويحمى من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد فيتامين أ من أهم المركبات التي لابد من تناولها لتعزيز صحة الجسم وتقوية المناعة، نظرا لأنه من العناصر الغذائية المهمة، كما أنه له فوائد عديد للرجال، لذا ينصح بتناول 900 ميكروجرام والنساء 700 ميكروجرام يوميا من الأطعمة التي تحتوى على هذا المركب الفريد، كما ينصح أن بتناوله الأطفال بمقدار 300-600 ميكروجرام.

ويحتوى فيتامين أ على العديد من الفوائد المهامة من بينها تقليل مخاطر الإصابة بالعمى الليلي، ويساعد على تعزيز جهاز المناعة، ويساعد الجلد عن طريق منع حب الشباب، ويعزز صحة العظام، ويقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، ونعرض بعض الأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي الغنية بفيتامين أ، بحسب ما نشره موقع timesnownews وهى:

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الأخضر والأحمر على نسبة عالية من فيتامين أ، كما يعتبر مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة والكالسيوم، نظرًا لأنه مصدر للألياف وحمض الفوليك والحديد وقليل السعرات الحرارية، يمكنك غرس الفلفل في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى الأكلات والسلطات بجميع أنواعها.



الفلفل الحلو

الحليب

يحتوي الحليب منزوع الدسم على نسبة عالية من فيتامين أ، ويعتبر مصدرا غنيا للمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين د، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة العظام وتعزيزها، كونه مصدرا غنيًا للبروتين، فهو يساعد أيضًا في إدارة الوزن.



الحليب

البروكلي

يندرج البروكلي ضمن قائمة الخضرلوات الأكثر صحة، إلى جانب كونه مصدرًا غنيًا بفيتامين A ، فإن البروكلي غني أيضًا بالفيتامينات B و C و E و K. وهو خيار صحي وسهل لإضافته إلى نظامك الغذائي اليومي، لأنه أيضًا مصدر جيد للبروتين والألياف ، الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم.



البروكلي

المأكولات البحرية

تشتهر الأسماك مثل الماكريل والرنجة وثعبان البحر والسلمون والتونة بغناها بأحماض، تعتبر المأكولات البحرية أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في صحة الشبكية.



المأكولات البحرية

الجزر

الجزر مصدر ممتاز لمركب يسمى بيتا كاروتين، يحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين أ، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وتعزيز صحة العين.