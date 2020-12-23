شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل صحية تجعلك تشعر بالعطش الشديد..منها الغدة الدرقية والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى البعض من ظاهرة العطش الشديد وجفاف الجسم أو احتباس البول، أو الجفاف، وكلها مشاكل صحية سببها ليس نقص الماء فقط الذى يشكل نحو 60% من احتياجات جسم الإنسان، لكن هناك أسباب أخرى منها الجفاف أثناء التمارين الرياضية والامتناع عن فترات الراحة أو شرب الماء، والبعض يشرب كميات من المياه، ولكن مازال يشعر بالعطش الشديد، وفقا لموقع powerofpositivity هناك 5 أسباب لتلك المشكلة الصحية وهي:

الغدة الدرقية

وفقًا للخبراء، يعاني حوالي 20 مليون شخص فى العالم من اضطراب الغدة الدرقية، هل تعلم أن الغدة الدرقية تتحكم في العديد من الوظائف في جسمك، تنظم غدة الفراشة الصغيرة هذه الموجودة أسفل رقبتك أشياء مثل درجة الحرارة ومستويات الطاقة لديك.



الغدة الدرقية

وبالتالي، لا يعرف معظم الناس أن الكثير أو القليل جدًا من هذا الهرمون يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل في الجسم ، أحدها جفاف الفم، الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية ، أو خمول الغدة الدرقية ، هم الأشخاص الذين يعانون عادة من مشاكل تسبب العطش.

الأطعمة المدرة للبول

هل تعلم أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تدرالتبول أكثر، مثل الكرفس والليمون والبقدونس وحتى البطيخ، حيث يمكن أن تتسبب في التخلص من احتباس البول، نظرًا لأن العديد من هذه الأطعمة لها العديد من الفوائد الصحية العظيمة للجسم، فلا داعي للتخلي عنها.



الأطعمة المدرة

ومع ذلك، يجب أن تعلم أنه قد تضطر إلى زيادة تناول السوائل عند تناول أي منها، احترس من الأطعمة الغنية بالألياف، والتي يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير مماثل، بما في ذلك دقيق الشوفان والأرز.

فم جاف

إذا كنت تعاني من جفاف الفم، والذي يُعرف طبياً، فإن الكثير من الناس يخلطون بينه وبين العطش الذي لا يطفأ، ويمكن أن تسبب الأدوية هذه المشكلة بالإضافة إلى جفاف الأغشية المخاطية داخل الفم، فقد يتسبب ذلك في أن يكون لديك فم قطني ورائحة كريهة وحتى لعاب متوتر في المظهر.



فم جاف

القلق القلق كثير من الناس يعتقد أن القلق سيزيد من عطشك، عندما يكون إجهادك مرتفعًا، يمكن أن يأخذ الماء الزائد من فمك وينثره إلى مناطق أخرى من الجسم، تؤدي اضطرابات أيضًا إلى اضطراب أحماض المعدة، مما قد يؤدي إلى فقدان اللعاب، كما يجعلك القلق تشعر بكل أنواع الأشياء.