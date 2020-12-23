شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الوحدة تساعد فى نمو أجزاء المخ المرتبطة بالخيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الوحدة يمكن أن تساعد في نمو أجزاء من الدماغ مرتبطة بالخيال، وقال الباحثون في الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Communications، إن الأشخاص الوحيدين كانوا أكثر عرضة لزيادة النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالذكريات والتفكير في الآخرين والتخطيط المستقبلي، وفقاً لشبكةCNN الأمريكية.

وافترض الباحثون أن ما يسمى بالشبكة الافتراضية في الدماغ، والتي تشارك في الذاكرة والإدراك الاجتماعي، من المحتمل أن تخضع للتغييرات المتعلقة بالوحدة.

وقال كبير مؤلفي الدراسة ناثان سبرينج، الأستاذ المشارك في علم الأعصاب بجامعة ماكجيل في مونتريال بكندا: "ما أدهشنا هو أن التأثير الأكبر في البيانات كان بشكل كبير أصبحت الروابط بين هذه المناطق أقوى وكان حجم المادة الرمادية أكبر من أولئك الذين لم يكونوا وحيدين."

قبل انتشار الوباء بفترة طويلة ، كان يُنظر إلى الوحدة بشكل متزايد على أنها مصدر قلق للصحة العامة، بما يكفي لدرجة أن المملكة المتحدة عينت وزيرًا للوحدة في عام 2018.

وأظهرت البيانات أن البالغين الوحيدين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنحو 1.64 مرة مقارنة بأولئك الذين لا يبلغون بأنفسهم عن الشعور بالوحدة، وفقًا لمراجعة أجريت عام 2015 للدراسات العالمية.

نتائج مثل تلك دفعت الباحثين إلى التمشيط من خلال صور الدماغ لـ 40.000 شخص، تم سحبها جميعًا من Biobank في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات واسعة النطاق تخزن المعلومات الطبية الحيوية من حوالي 500000 بريطاني.

قام المشاركون في تلك الدراسة، الذين تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عامًا ، بملء التقييمات التي تضمنت أسئلة تسأل عما إذا كانوا يشعرون بالوحدة أم لا.

قارن الباحثون بعد ذلك فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للأشخاص الذين يعانون من الوحدة مع أولئك الذين لم يشعرون بالوحدة على أساس منتظم.

قال سبرينج إن الحجم الهائل لعينة البيانات نادر في هذا المجال من العلوم ، وكان نتيجة البنك الحيوي الذي قام بتوسيع صور الدماغ المتاحة بشكل كبير في فبراير الماضي.

قال سبرينج: "لقد بدأنا العمل مع ذلك فور خروجهم وكان الأمر مثيرًا للغاية".

قبل ذلك ، ركز معظم عمله في علم الأعصاب على مجموعات تضم مئات المشاركين فقط - وهو عدد كبير في حد ذاته. ولكن الآن ، مع وجود عشرات الآلاف من بيانات الموضوعات للاستفادة منها ، كان هناك الكثير لنتعلمه.

وعلى الرغم من أن أجزاء من الدماغ مهيأة للإبداع والتفكير في الذات يمكن أن تنمو أثناء الشعور بالوحدة، فإن هذا قد يعني أن أجزاء اجتماعية أخرى من الدماغ ستصاب بالضمور بسبب عدم النشاط.