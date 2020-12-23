متى يصبح الذهاب لـ" دكتور الدايت" ضرورة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الكثير منا للذهاب إلى أخصائي التغذية أو كما نسميه بالعامية "دكتور الدايت"، ويمكن لأخصائي التغذية مساعدتك في حل مشكلات التغذية لديك سواء كانت زيادة أو نقص في الوزن، وهناك حالات تستدعي منك الذهاب لطبيب "الدايت" أو أخصائى التغذية، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

متى يصبح الذهاب لأخصائي التغذية و"الدايت" ضرورة؟

1. فقدان الوزن

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن - والإبقاء عليه في الواقع - فالوجبات الغذائية ليست هي الحل يمكن أن يساعدك أخصائيو التغذية على خلق عادات صحية مدى الحياة لا تجعلك تشعر بالحرمان.

2. زيادة الوزن

فى حال فقد بعض الأشخاص الكثير من الوزن أو يواجهون صعوبة في تناول ما يكفي من التغذية للحفاظ على كتلة جسم صحية، لذا فإن أخصائيى التغذية على دراية جيدة بزيادة الوزن كما هو الحال في إنقاص الوزن.

كذلك على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأكل النشط التماس المساعدة المتخصصة، فخبراء التغذية هم جزء من فريق العلاج هذا ، لكن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل يستفيدون من العلاج المستهدف في عيادات أطباء اضطرابات الطعام.

3. الأمراض المزمنة

ترتبط أمراض مثل السكري وأمراض القلب ارتباطًا وثيقًا بما تأكله يمكن أن يساعد إجراء تغييرات غذائية صحية في السيطرة على تلك الأمراض - أو حتى إيقافها في مسارها.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي وعادات ممارسة الرياضة إلى منع تطور مقدمات السكري إلى مرض السكري، على سبيل المثال.

لا يمكنك دائمًا علاج الأمراض بالنظام الغذائي لكن الطعام يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو تقليل الأعراض، يمكن لأخصائي التغذية مساعدتك في تعلم كيفية تناول الطعام من أجل المرض الذي تعاني منه حتى تظل بصحة جيدة".

التغذية الجيدة ضرورية أيضًا للأشخاص المصابين بالسرطان. لكن علاجات السرطان غالبًا ما تدمر شهيتك أو تجعل تناول الطعام والبلع مؤلمًا.

ويوجد في معظم مراكز السرطان أخصائيو تغذية للمساعدة في حل هذه الأنواع من المشكلات.

4. الحساسية والحساسيات الغذائية

تعني إدارة حالات مثل الداء البطني أو الحساسية الغذائية أن هناك بعض الأطعمة التي لا يمكنك تناولها، يمكننا مساعدتك في معرفة كيفية التخلص من تلك الأطعمة وإنشاء نظام غذائي متوازن.

وأحيانًا ، لا تكون متأكدًا من الأطعمة التي تحتاج إلى التخلص منها إذا كنت تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي، على سبيل المثال ، يمكن لأخصائي التغذية مساعدتك في تحديد مسببات المشاكل في الطعام وإعادة عملية الهضم إلى مسارها الصحيح.

5. الأداء الرياضي

يعرف الرياضيون الجادون أن الطعام هو الوقود، يمكن لأخصائي التغذية التأكد من تحسين النظامك الغذائي للأداء الرياضي.

6. الأكل الصحي بشكل عام

قد تشعر أنك تعرف أساسيات التغذية ويجب أن تكون قادرًا على اكتشاف الأكل الصحي بمفردك بالتأكيد، يمكنك فعل ذلك بنفسك ولكن إذا واجهتك مشكلة، يساعدك أخصائيو التغذية.