انتبه… هذه العادات تجعلك أكبر سنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

لا أحد يستطيع التهرب من العمر ومعالم الشيخوخة لكن مع اتباع بعض الإرشادات والنصائح لا سيما التخلي عن بعض العادات يمكن من خلالها تأخير معالم الشيخوخة على وجهك.

وبحسب موقع “روس بالت”، وجد الخبراء أن عادات مثل التدخين، ونمط الحياة الخامل، والنظام الغذائي السيء، وتعاطي الكحول، تضيف 12 عامًا إضافيا إلى العمر الزمني البيولوجي (أي يبدو الشخص الذي يتعاطاها أكبر من عمره بـ 12 عاما). وفقًا للعلماء، تسمى هذه الظاهرة الشيخوخة السلوكية.

وتوصل الخبراء إلى استنتاجات مماثلة بعد دراسة بيانات 5000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا، حيث تمت مراقبة صحتهم لمدة 20 عامًا. وكان لدى معظمهم بطريقة أو بأخرى عادات سلبية واحدة أو اثنتين، وكان لدى 314 شخصًا أربع عادات سيئة في وقت واحد، بينما لم يمارس 387 شخصًا أي شيء من هذا القبيل.

نتيجة لذلك، بدت المجموعة الأخيرة بصريًا أصغر بكثير من عمرها، وكذلك أصغر من الأشخاص في المجموعات الأخرى.