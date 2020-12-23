أقنعة الوجه تقلل من قدرتنا على التعرف على من يرتديها بنسبة 15 في المائة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

منذ انتشار جائحة كورونا حول العالم، لم تعد وجوهنا كما كانت في السابق، ففي عصر الوباء بالكاد تظهر ملامح الوجوه حتى أن بعضها اختفى داخل الكمامة والأقنعة البلاستيكية. وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه ..

تجعل أقنعة الوجه التعرف على الأشخاص أكثر صعوبة لأنها تغطي الأنف والفم وهي الميزات الرئيسية التي يستخدمها الدماغ البشري لربط الأسماء بالوجوه.

كشفت دراسة أن ارتداء قناع يقلل من قدرة الشخص على التعرف على الأشخاص بنسبة 15 بالمائة.

ومع ذلك ، فإن الناس قادرون على تحديد الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة بسبب تعرفهم على عيونهم وأجزاء أخرى من الوجه لا يغطيها القناع.

أصبحت الأقنعة منتشرة في كل مكان في جميع أنحاء العالم في أعقاب جائحة الفيروس التاجي بينما يحاول الناس تجنب التقاط ونشر كوفيد-19.

لكنها تشكل تحديات خاصة بها ، كما يقول الباحثون ، نذكر منها أنها تثبط التفاعلات الاجتماعية وتجعل من الصعب على الناس التحدث مع بعضهم البعض.

وفقاً للباحث الرئيسي البروفيسور تسفي غانيل من جامعة بن غوريون في نيجيف:”بالنسبة لأولئك منكم الذين لا يتعرفون دائماً على صديق أو أحد المعارف وهو يرتدي قناعاً ، فأنتم لستم وحدكم”.

لاحظ الباحثون أن “الوجوه هي من بين المحفزات البصرية الأكثر أهمية في الإدراك البشري وتلعب دوراً فريداً في التفاعلات اليومية الاجتماعية.”

“لقد خلق الجهد غير المسبوق لتقليل انتقال كوفيد-19 بعداً جديداً في التعرف على الوجه بسبب ارتداء القناع.’

وجدت دراسة سابقة من جامعة مانشستر أن ارتداء قناع الوجه يجعل قراءة الشفاه مستحيلة، يحجب الكثير من التواصل غير اللفظي، مثل تعابير الوجه، ويكتم الصوت.

تم استجواب ما مجموعه 460 شخصاً ، فقال 46 في المئة منهم أنّ ارتداء قناع يعيق التواصل، في حين قال 25 في المائة آخرين إنه ربما يكون قد فعل.

وطلبت الدراسة الأخيرة من 496 شخصاً تحديد الوجوه عبر الإنترنت مع أو بدون قناع من أجل مقارنة أثر تغطية الوجه.

وقد انخفض معدل النجاح بنسبة 15 في المائة لأنّ الدماغ عليه أن يجمع بوعي قطع من المعلومات من جزء صغير فقط من الوجه ، في حين أن الوجه كله عادة يوفر صورة شاملة تتم معالجتها تلقائياً.

وتقول الأستاذة غاليا أفيدان من BGU: “قد يؤدي ذلك إلى العديد من الأخطاء في التعرف بشكل صحيح على الأشخاص الذين نعرفهم ، أو بدلاً من ذلك ، التعرف عن طريق الخطأ على وجوه أخرى غير مألوفة تشبه الأشخاص الذين نعرفهم”.

‘يمكن أن تكون أقنعة الوجه أكثر تحدياً للأشخاص الذين لا تكون مهاراتهم في التعرف على الوجه مثالية لتبدأ وتسبب المزيد من المشاكل.