شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بمرض أذن السباح وأهم الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذن السباح من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين، والاسم الطبي لهذا المرض "التهاب الأذن الخارجية"، وهو عدوى في قناة الأذن، هذا هو الأنبوب الذي يمتد من الفتحة الموجودة في الجزء الخارجي من أذنك إلى طبلة الأذن، وبمجرد أن تتعرف على أعراض أذن السباح، يجب الذهاب للطبيب لعلاجها دون مضاعفات، وفقا لموقع ويب ميد "webmd".

تختلف أذن السباح عن عدوى الأذن الشائعة التي يصاب بها طفلك غالبًا بعد إصابته بالبرد، فهذه هي التهابات الأذن الوسطى، أو "التهاب الأذن الوسطى" وتحدث بشكل أعمق خلف طبلة الأذن.

أعراض أذن السباح

عادة ما تسبب البكتيريا أذن السباح، ولكن يمكن أن تحدث أحيانًا بسبب فيروس أو فطريات الأعراض التي قد تحصل عليها هي:

-حكة في الأذن

-الألم الذي يمكن أن يصبح شديدًا

-مشكلة في السمع (قد يبدو الصوت مكتوماً بسبب تضخم قناة أذنك)

-خروج سائل أو صديد من الأذن

وهناك طريقة واحدة لمعرفة نوع عدوى الأذن التي تعاني منها إذا شعرت بالألم عند شد أذنك أو الضغط عليها، فقد تكون مصابًا بأذن السباح.

أسباب الإصابة بأذن السباح

في معظم الأحيان، تقاوم أذنك البكتريا التي تسبب أذن السباح من تلقاء نفسها، بسبب شمع الأذن الذي يساعد في حماية قناة الأذن من التلف ويجعل نمو البكتيريا أمرًا صعبًا ولكن إذا تعرض الجلد للخدش، يمكن أن تدخل الجراثيم إلى قناة أذنك وتسبب العدوى.

بعض الأسباب الشائعة لإصابتك بأذن السباح هي:

-الأشياء اللاصقة في أذنك. إذا كنت تستخدم أعواد قطنية أو أصابع أو دبابيس شعر أو أغطية أقلام أو أي شيء آخر لتنظيف أذنيك، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى إزالة شمع الأذن الواقي أو خدش بشرتك حتى سماعات الأذن وسدادات الأذن والمعينات السمعية يمكن أن يكون لها هذا التأثير، خاصة إذا كنت تستخدمها كثيرًا.

-رطوبة محاصرة في أذنك عندما يعلق الماء في قناة أذنك بعد السباحة - أو بعد الاستحمام - يمكن أن يزيل بعض شمع الأذن ويلين الجلد، مما يسهل دخول البكتيريا .

-الطقس الرطب والعرق يمكن أن يسبب نفس المشكلة، تبحث البكتيريا عن مكان دافئ ورطب لتنمو، لذا فإن الرطوبة المحبوسة في أذنك مثالية لها.

يمكن أن تلعب أشياء أخرى دورًا في أذن السباح ، مثل:

-عمرك بينما يمكن أن تصيب أذن السباح أي شخص ، إلا أنها أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين في سن مبكرة.

-قنوات الأذن الضيقة. غالبًا ما يكون لدى الأطفال قنوات أذن صغيرة.

-ردود فعل الجلد في بعض الأحيان ، يمكن أن تهيج منتجات الشعر ومستحضرات التجميل والمجوهرات بشرتك وتزيد من احتمالات الإصابة بأذن السباح وكذلك مشاكل الجلد مثل الأكزيما والصدفية.