شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صحه عامة: ما يحدث فى بريطانيا عادى وتحور كورونا لن يكون الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد حانى رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع السابق بجامعة أسيوط أن التحور الذى نشهده الآن لفيروس كورونا طبيعى وهو أمر معتاد مع كا الفيروسات دائمة التحور لتتمكن من دخول جسم الإنسان ومهاجمته.

وأوضح حانى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك فيروسات تتحور بشكل يومى مثل الإنفلونزا لكن الأهم من ذلك معرفة أن النوع الجديد من الفيروس يجعله أكثر شراسة أو يزيد من معدل العدوى من عدمه، قائلا "ما يحدث فى بريطانيا عادى ولن يكون التحور الأخير لفيروس كورونا ويجب على مصنعى اللقاحات مراعاه تلك التحورات التى يحدثها الفيروس بشكل دائم".

وأضاف أستاذ الصحة العامة أن التحور لا يخيف لأنه لم يجعل الفيروس أشد فتكا أو شراسة، لكنه جعل العدوى تنتشر أكثر فقط، ومن المتوقع رؤية اشكال جديدة للتحور لان الفيروس يغير نفسه للدخول للخلايا البشرية.

وشدد أستاذ الصحة العامة على ضرورة الالتزام بأقصى درجة بالإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كورونا وعلى رأسها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامه وغسل اليدين بشكل مستمر واستخدام معقمات الكحول.

وحدد العلماء فى المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتى يقال إنها أكثر قابلية للانتقال من الأصل بناءً على الأدلة المبكرة، على الرغم من أنه لا يبدو أنها تسبب شكلاً أكثر خطورة من المرض.

ووفقا للعلماء، تتحور الفيروسات طوال الوقت، وهذه السلالة الجديدة - التى يطلق عليها "نسب B.1.1.7" أو "VUI-202012/01" - تحتوى على 23 طفرة منفصلة فى شفرتها الجينية.