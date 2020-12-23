شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحصل على الموافقة الطارئة للقاح كورونا من استرازينيكا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع شركة استرازينيكا أن توافق الهند على لقاحها لفيروس كورونا، الأسبوع المقبل بعد أن قدمت الشركة المصنعة المحلية بيانات إضافية تطلبها السلطات،حيث إن هذه هي الدولة الأولى التي ستعطى الضوء الأخضر التنظيمي للقاح شركة الأدوية البريطانية، وتواصل هيئة تنظيم الأدوية البريطانية فحص البيانات من التجارب، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

وأضاف الموقع: تريد الهند، أكبر دولة منتجة للقاحات في العالم، البدء في تلقيح مواطنيها الشهر المقبل، وتدرس أيضًا طلبات ترخيص استخدام الطوارئ للقاحات التي تنتجها شركة Pfizer والشركة المحلية بهارات Bharat Biotech

سيكون الحصول على اللقاحات في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان مع أحد أعلى معدلات الإصابة خطوة كبيرة في المعركة ضد الوباء.

وقال الموقع: يعتبر لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا AstraZeneca-Oxford مناسبا للبلدان ذات الدخل المنخفض وتلك الموجودة في المناخات الحارة لأنها أرخص وأسهل في النقل ويمكن تخزينها لفترات طويلة في درجات حرارة الثلاجة العادية.

استعرضت منظمة مراقبة معايير الأدوية المركزية في الهند"CDSCO" الطلبات الثلاثة لأول مرة في 9 ديسمبر، وطلبت مزيدًا من المعلومات من جميع الشركات، بما في ذلك من معهد سيروم في الهند (SII) ، الذي يصنع لقاحات استرازينيكا AstraZeneca

وقال مستشار صحي حكومي في إفادة صحفية يوم الثلاثاء إن السلطات لا تزال تنتظر المزيد من التفاصيل من شركة فايزر، بينما قال أحد المصادر إنه من المتوقع الحصول على معلومات إضافية من بهارات بيوتك.

قال كلا المصدرين إن مسئولي الصحة الهنود كانوا على اتصال مباشر مع نظرائهم البريطانيين بشأن لقاح استرازينيكا AstraZeneca وأن هناك "مؤشرات قوية" على أن الموافقة ستأتي الأسبوع المقبل.

تأتي الموافقة المتوقعة بعد أن أظهرت بيانات من تجارب المرحلة المتأخرة لشركة استرازينيكا AstraZeneca في المملكة المتحدة، والبرازيل، والتي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 62% للمشاركين في التجربة الذين أعطوا جرعتين كاملتين، ولكن 90% لمجموعة فرعية أصغر أعطيت نصف، ثم جرعة كاملة.



الهند تسعى للحصول على الموافقة الطارئة

وقالت المصادر، إن الجهة المنظمة الهندية تدرس فقط نظامي الجرعة الكاملة من اللقاح على الرغم من أنها تظهر معدل نجاح أقل.

قال أحد المصادر، إن المصل جاهز، وقد نحصل على حوالي 50 مليون إلى 60 مليون جرعة، وقد امتنعت المصادر عن نشر أسمائها لأن المداولات جارية، وقد يتغير الجدول الزمني.

لم توقع الهند بعد على صفقة توريد لقاح مع أي شركة، لكن معهد سيروم الهندى" SII "قام بتخزين أكثر من 50 مليون جرعة من لقاح AstraZeneca وتخطط لتحقيق 400 مليون جرعة بحلول يوليو.