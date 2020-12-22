حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بدء حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر في دبي اعتبارا من الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت، الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا في الإمارات.



يأتي هذا في إطار جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة كورونا ولتوفير جميع السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، ودعماً لمنظومة القطاع الصحي.

ويعد لقاح فايزر/بيونتك الثاني الذي يتم تسجيله واعتماده في الإمارات، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح .

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة "فايزر" للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.

وأظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

صرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، إذ أشار إلى أن الترخيص جاء بعد تقديم شركة "فايزر" لجميع المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الإمارات وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام.