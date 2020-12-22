موجز الخليج 365 للسيارات.. لكزس الجديدة وحلم أبل في ذاتية القيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز X3 ضمن فئات SUV الفارهة. قالت مصادر لرويترز إن "أبل" تمضي قدما في تطوير سيارات ذاتية القيادة، وتسعى لبدء إنتاج سيارات في 2024 بتكنولوجيا فائقة التطور في البطاريات. أعلنت شركة لكزس اليابانية عن طرح نسخة جديدة بداية عام 2022، من طراز LQ بقدرات استثنائية. مع اقتراب فترة أعياد الكريسماس، قدم خبراء تصميمات تبرز ما قد تبدو عليه أبرز السيارات، إذا ما تحولت لعربة "بابا نويل" الشهيرة.



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