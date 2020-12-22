موجز الخليج 365 الاقتصادي.. الدولار يضغط بالسلالة وريال اليمن يكسب

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واجه اليورو والجنيه الإسترليني ضغوطا مقابل الدولار الثلاثاء مع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021.



قفزت أسعار المنتجين الأجانب في السوق التركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على وقع ضغوط الهبوط الحاد لسعر العملة المحلية (الليرة).

حقق الريال اليمني بعض المكاسب الملحوظة في سوق الصرف أمام العملات الأجنبية بعد تشكيل الحكومة وتطبيق أهم بنود اتفاق الرياض.

انخفضت أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، مع تراجع المعدن النفيس عالميا أمام قوة الدولار.

يصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم مسؤول أمريكي كبير على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك في 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

ناقش وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، تطورات المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى.

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات الثلاثاء في بورصة وول ستريت، متأثرة بالعديد من العوامل.

أكدت الإمارات أنه لن يُسمح بتوريد أو نقل أو تخزين أو حيازة أي من منتجات تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً ما لم تحمل الطابع الضريبي الرقمي.

تقترب الحكومة الإسبانية من خطوتها الأخيرة لإقرار الميزانية، بعد أن كان في الأذهان فكرة أنه لن يكون من الممكن الموافقة عليها.

تواصل اقتصادية دبي جهودها نحو تحويل دبي إلى "اقتصاد دائري" تماشيا مع الخطط الاستراتيجية التي كشفت عنها الحكومة.



أعلنت بورصة تل أبيب توقعاتها بجذب مستثمرين جدد من الإمارات ودول عربية أخرى في عام 2021، إثر توقيع اتفاقية تعاون مع سوق أبوظبي.

قد تلعب صناعة الشحن بسكك الحديد في بريطانيا دورا حاسما للحفاظ على تدفق السلع قبل موعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

تضع الإمارات خططا بعيدة المدى لتنويع عائدات اقتصادها القوي وفي مقدمة ذلك قطاع السياحة الذي يعد محوراً ثابتاً في خطط التنمية المستدامة.

"إنها فوضى عارمة" هذا هو لسان حال القطاع المالي قبل أن يصبح رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واقعا فعليا في الأول من يناير المقبل.

قفزت أسعار المنتجين الأجانب في السوق التركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على وقع ضغوط الهبوط الحاد لسعر العملة المحلية (الليرة).

قال مسؤول نفطي كويتي إن الجائحة تسببت في تأخير البدء في تنفيذ مشروع الحفر البحري لاكتشاف النفط في المياه الإقليمية والتجارية الكويتية.

تدرس روسيا موقفها من اتفاق أوبك+ قبل الاجتماع المقرر في 4 يناير/كانون الثاني المقبل، وسط هبوط أسعار الخام بفعل سلالة كورونا الجديدة.