بدء توريد اللقاحات إلى دول الاتحاد الأوروبي غداً

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية اليوم الثلاثاء أن أولى توريدات لقاح فيروس كورونا المستجد داخل الاتحاد الأوروبي سوف تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.



وصرح المدير التجاري للشركة الألمانية شون ماريت اليوم الثلاثاء بأن هناك 12.5 مليون جرعة جاهزة للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن جرعات اللقاح يتم تخزينها حاليا في مصنع شركة فايزر الأمريكية، وهي شريك شركة "بيونتك"، في مدينة بورس البلجيكية، حيث يتم هناك معالجة وتعبئة المواد الأولية التي يتم صناعتها من قبل شركة "بيونتيك" في مواقع إنتاج متنوعة.

وقال المدير المالي للشركة الألمانية زيرك بوتينج إنه من المقرر أن تكون الجرعات موجودة في جميع دول الاتحاد الأوروبي في 26 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، كي يمكن البدء في منح اللقاح في يوم 27 من نفس الشهر.

وفي إيطاليا، قال المسؤولون إن التطعيم سيبدأ في 27 ديسمبر (كانون الأول)، وأنه من المتوقع وصول 9750 جرعة من اللقاح في 26 ديسمبر (كانون الأول).

وبالمثل، ستبدأ بولندا في تطعيم المواطنين يوم الأحد،عندما تصل أول دفعة من جرعات اللقاح إلى 73 مستشفى في جميع أنحاء البلاد. وسيكون العاملين بالمجال الصحي وطلاب الطب وطواقم المستشفيات والعاملون في دور رعاية المسنين من بين أول من يتلقون اللقاح.

وفي غضون ذلك، يتزايد القلق بشأن السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، وقالت شركة "بيونتيك" إنها ستتمكن بصورة مبدئية من إنتاج مستحضر مضاد للتحور في غضون 6 أسابيع.

وأشار أوجور شاهين، رئيس شركة "بيونتيك"، إلى أنه رغم أن هذه مسألة فنية، إلا أن مسألة الموافقة التنظيمية مهمة أيضاً.

وقال كذلك إنه من المحتمل أن يكون اللقاح الذي تم إنتاجه بالفعل فعالا ضد السلالة الجديدة من الفيروس.