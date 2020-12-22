شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح فايزر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد – 19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتباراً من يوم الأربعاء.

مزيد من التفاصيل لاحقا

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح فايزر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.