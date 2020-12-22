شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد للقلقاس أهم وجبة شتوية.. يحميك من السرطان وينقص وزنك ويقوى النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلقاس من الخضراوات الشتوية المهمة التي يحرص الكثيرون على تناولها خلال فصل الشتاء، لمواجهة الطقس البارد، نظرا لأنه غنى بالمعادن والفيتامينات والمركبات العضوية المفيدة، أهمها فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين ي، وفيتامين b6، وحمض الفوليك، طبقا لماورد في موقع Bold sky.

ويحتوى القلقاس أيضا على مستويات عالية من الألياف الغذائية، ومركبات المغنيسيوم، والحديد، والزنك، والفسفور، والبوتاسيوم، والمنجنيز، والنحاس.

أهم فوائد القلقاس للصحة العامة للجسم:

1.مكافحة السرطانات نظرا لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة فيتامين أ وفيتامين سي، الأمر الذى يجعله فعالا في تقوية جهاز المناعة وتعزيز دفاعات الجسم.

2.يحمى من الأمراض الخاصة بالعيون، لأنه غنى بمضادات الأكسدة والبيتاكروتينات، التى تساعد على تحسين النظر والرؤية .

3.تحسين صحة القلب، لأنه غنى بالبوتاسيوم وهو أحد المعادن الهامة لصحة القلب والحماية من أمراض الدم .

4.تعزيز مناعة الجسم، نظرا لأنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعمل على تقوية المناعة والحماية من الامراض والعدوى الفيروسية.

5. يكون فعالا في عملية إنقاص الوزن، لأنه يحتوى على العديد من الألياف الغذائية، التي تسهم في خسارة الوزن وخفض نسب الدهون في الجسم، ومنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة.

6. مكافحة مرض السكرى لأنه يحتوى على الألياف التي تسهم في خفض فرص الإصابة بمرض السكري، والتي تعمل على تنظيم وتيرة إطلاق الأنسولين والجلوكوز في الجسم.