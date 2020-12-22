شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: بيونتك جاهزة لزيادة إنتاج لقاح كورونا فى 2021 لتوفير 1.3 مليار جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة بيونتك الألمانية شريكة فايزر الأمريكية إلى متابعة جميع خياراتها لإنتاج المزيد من جرعات لقاح كورونا لتصل إلى 1.3 مليار التى وعدت الشركات بإنتاجها العام المقبل، وفقًا للرئيس التنفيذى للشركة الألمانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وأوضح أيجور شاهين رئيس شركة بيونتك أن الشركات ستعرف على الأرجح بحلول يناير أو فبراير ما إذا كان يمكن إنتاج الجرعات الإضافية وعددها قائلا: "أنا واثق من أننا سنكون قادرين على زيادة سعة شبكتنا، لكن ليس لدينا أرقام حتى الآن".

وأدت نتائج الفاعلية التى تجاوزت 90% والموافقات حول العالم إلى بدء سباق بين البلدان للحصول على إمدادات إضافية من الجرعات.

وحصل أكثر من مليونى شخص فى 6 بلدان بالفعل على الجرعة الأولى لنظام الجرعتين القياسى، وفقًا للبيانات التى جمعتها بلومبرج.

وأضاف شاهين أن شركة بيونتك تسعى للحصول على المزيد من المواد الخام التي تحتاجها للقاح mRNA ، والمزيد من الغرف النظيفة والمزيد من شركاء التعاون، وأشار إلى أن الشركة تحتاج أيضًا إلى مساحة إضافية لصياغة الجرعات ووضعها فى حاويات وتجهيزها للشحن، وتنتج شركة فايزر لقاحًا فى ثلاثة مواقع فى الولايات المتحدة وواحد فى أوروبا، بينما تمتلك شركة بيونتك موقعين للتصنيع فى ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ موافقة الاتحاد الأوروبى على اللقاح وحملة التلقيح هناك فى 27 ديسمبر الجارى بزيادة السحب على المخزون.