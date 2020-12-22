شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية تكشف: فيروس كورونا يؤثر على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون في معهد المعلومات الصحية التابع لجامعة كوليدج لندن أن ما يقرب من 20 % من المصابين بالفيروس التاجي "كورونا" لديهم عدوى في القلب بطريقة أو بأخرى، حيث يمكن للمرض أن يتلف القلب بشكل مباشر وغير مباشر، ويؤدي إلى حالات مثل التهاب عضلة القلب الحاد، واحتشاء عضلة القلب، وفشل القلب وفقا لموقع thehealthsite.

وأشارت الدراسة إلى أن تجنب المستشفيات خلال الفترة الأولى من الجائحة، ساهم أيضًا في زيادة وفيات أمراض القلب. وقدر الباحثون أن الوفيات القلبية الزائدة بسبب عدم الحضور إلى أقسام الطوارئ، خلال المرحلة الأولى من الوباء، ربما كانت تصل إلى 232 حالة وفاة في الأسبوع.

وقال الدكتور سي كي بوندي استشاري أمراض القلب الداخلية فى مستشفى بي دي هندوجا ومجلس الصليب الأحمر البريطاني إن انتشار فيروس كورونا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وقد يؤدي إلى الوفاة.

العلاقة بين أمراض القلب وفيروس كورونا

وأوضح بوند: "أن التهاب عضلة القلب الحاد هو عاطفة مناعية لعضلة القلب، مما يؤدي إلى انخفاض وظيفة ضخ القلب، واحتقان الرئة، وما ينتج عن ذلك من فشل في العديد من الأعضاء، ويؤثر بشكل أساسي على كبار السن أو المرضى المصابين بعدوى أو شخص مصاب بأمراض مرافقة.

احتشاء عضلة القلب

يميل فيروس كورونا إلى إنتاج فرط تخثر الدم حيث يصبح الدم عرضة للتخثر، مما قد يؤدي إلى نوبات قلبية، مثل احتشاء عضلة القلب. ويؤثر هذا بشكل كبير على المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية حادة، والذين لديهم تاريخ من الحمى أو الإصابة بفيروس كورونا ".

بطء القلب الجيبي

هناك طريقة أخرى يؤثر بها الفيروس القاتل على قلبك وهي بطء القلب الجيبي، فهو يؤثر على الجهاز الكهربائي للقلب، وإن كان في نسبة نادرة جدًا من المرضى المصابين بعدوى شديدة، تؤثر هذه الحالة بشكل كبير على الشباب الذين يعانون من أعراض خفيفة لفيروس كورونا. قد يستمر من أيام إلى أسابيع ، لكن هؤلاء المرضى يميلون إلى التعافي بشكل جيد للغاية ".

منذ اندلاع كورونا في أواخر العام الماضي، اقترح عدد متزايد من الدراسات أن المرضى المصابين بفيروس كورونا قد يعانون من تلف في القلب، وأثار فيروس كورونا قلق خبراء الرعاية الصحية من زيادة محتملة في قصور القلب.