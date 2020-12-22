شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم وزير الصحة وكبير أطباء الأمراض المعدية الأمريكيين بلقاح مودرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع CNN الإخبارى، إن لقاح مودرنا الآن بين ذراعي بعض الأمريكيين، وخاصة بعد ارتفاع حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تتجاوز 18 مليون حالة، حيث تم إعطاء اللقاح الثاني الذي حصل على تصريح طارئ يوم الاثنين لأول مرة خارج التجارب السريرية.

أكد الدكتور جوزيف فارون، طبيب الرعاية الحرجة ورئيس الموظفين في مركز يونايتد ميموريال الطبي في هيوستن، وهو يحمل علبة من الجرعات قبل وقت قصير من تطعيمه: "هذا يشبه الحصول على الذهب، هل تعرف كم عدد الأرواح التي يمكنك إنقاذها بهذا؟"

كان فارون، أول شخص في مستشفاه يحصل على اللقاح في محاولة لطمأنة الموظفين ومجتمع الأقليات إلى حد كبير الذي يخدمه أن اللقاح آمن.

وقال الموقع، حتى يوم الاثنين، إنه أصيب ما لا يقل عن 18.01 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 319 ألف شخص في الولايات المتحدة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وأوضح الموقع، أنه تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن وزوجته جيل، جرعاتهما الأولى من لقاح Pfizer-BioNTech ،يوم الاثنين في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

قال بايدن: "نحن مدينون لهؤلاء الناس بالكثير، وشكر أولئك المشاركين في تطوير اللقاح وتوزيعه والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، مؤكدا إن إدارة ترامب تستحق "بعض الفضل" في عملية Warp Speed​​، وبرنامج لقاحات الحكومة الفيدرالية، ودورها في جعل لقاحات فيروس كورونا ممكنة.

وأشار الموقع، إلى أنه سيتم تطعيم الدكتور أنتوني فاوتشى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والدكتور فرانسيس كولينز، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ضد فيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

قال كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، على تويتر إنه سيتلقى لقاح مودرنا، جنبًا إلى جنب مع عازار وفاوتشى، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية للمعاهد الوطنية للصحة.

اعتبارًا من صباح يوم الاثنين، تلقى أكثر من 614 ألف أمريكي اللقاح، وفقًا لمركز Covid Data Tracker التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، سيتعين على معظم الأمريكيين الانتظار شهورًا قبل الحصول على لقاحاتهم.

في غضون ذلك، تستمر الإصابات الجديدة، ودخول المستشفيات والوفيات في الارتفاع، مما دفع خبراء الصحة لحث الجمهور على البقاء في المنزل في أسبوع عيد الميلاد، وقالت عالمة الأوبئة الدكتورة سيلين جوندر: "هذا ليس وقت السفر"، لكن الملايين من ركاب شركات الطيران تجاهلوا هذه النصائح وسافروا خلال عطلة نهاية الأسبوع، يخاطر المسافرون الآن بالإصابة بفيروس كورونا الذي قد يكون أكثر عدوى.