شكرا لقرائتكم خبر عن الأميبا الآكلة للدماغ ينتشر بسرعة فى أمريكا.. اعرف كل شىء عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يتصارع فيه العالم مع جائحة فيروس كورونا لا تزال الأمراض الأخرى التى يمكن أن تنتشر على نطاق واسع تشكل تهديدا، ففى حين أن فيروس كورونا يمثل تحديًا لأنظمة الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم، يشعر الخبراء الآن بالقلق من أن الميكروب الذى لديه القدرة على شق طريقه إلى الدماغ البشرى ينتشر الآن بسرعة فى الولايات المتحدة، وهو الأميبا "آكلة الدماغ"، توجد فى الجنوب لكنها تشق طريقها بسرعة إلى الأماكن الشمالية فى البلاد، حسبما ذكرت صحيفة time now news.

ما الأميبا "آكلة الدماغ"؟

الأميبا "الآكلة للدماغ"، كما يوحى الاسم هى ميكروب لديه القدرة على التسبب فى تلف الدماغ، بمجرد أن ينتقل إلى الدماغ البشرى، يمكن أن يدمر أنسجة المخ ويسبب الالتهاب والتورم.

أين توجد الأميبا "الآكلة للدماغ"؟

توجد الأميبا بشكل طبيعى فى المياه العذبة الدافئة، ومع ذلك مع تغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة، تم العثور عليها أيضًا فى عدة دول، ويمكن العثور على الأميبا فى الماء وتفضل درجات حرارة دافئة تصل إلى 113 درجة فهرنهايت.

كيف تدخل الأميبا "الآكلة للدماغ" إلى الدماغ؟

يمكن للأميبا "الآكلة للدماغ" أن تدخل الدماغ من خلال الأنف، ولا تسبب عدوى إذا ابتلعت عن طريق الفم.

ما مدى شيوع العدوى التي تسببها الأميبا "الآكلة للدماغ"؟

PAM التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولى، العدوى التي تسببها الأميبا "آكلة الدماغ" نادرة جدًا، وتم الإبلاغ عن 34 حالة فقط في السنوات العشر الماضية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ما أعراض بام؟

تشمل الأعراض الأولية لـ PAM الصداع الأمامي الشديد والحمى والغثيان والقيء يمكن أن تكون أعراض المرحلة 2 شديدة وتشمل تيبس الرقبة والنوبات وتغير الحالة العقلية والهلوسة وحتى الغيبوبة.

ما بعض طرق الوقاية من العدوى؟

نظرًا لوجود الأميبا في بحيرات المياه العذبة، فمن المستحسن تجنب السباحة والغوص في البحيرات ، حيث يمكن أن توجد الأميبا المسببة للأمراض.