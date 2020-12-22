شكرا لقرائتكم خبر عن بهارات بيوتك الهندية: اللقاحات المعطلة لكورونا هى الأكثر أمانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بهارات بايوتك الهندية إن اللقاحات المعطلة التي يتم تطويرها من أجل فيروس كورونا هي الأكثر أمانًا ، وبالتالي، فإن التفاعلات الجانبية أقل، وأكدت أن من بين جميع منصات اللقاح مثل اللقاح المستند إلى mRNA أو اللقاح القائم على الحمض النووي أو اللقاح القائم على الناقل أو اللقاحات الحية الموهنة فإن اللقاحات المعطلة التي يتم تطويرها من أجل مواجهة فيروس كورونا هي الأكثر أمانًا، وبالتالي تكون ردود الفعل السلبية أقل.

ووفقا لتقرير لصحيفة تايمز نيوز time now news في سلسلة من الأسئلة المتداولة لتجاربها قالت شركة بهارات بيوتك إن BBV-152 عبارة عن لقاح كامل الفيروس معطل لكورونا، مشيرة إلى أن اللقاحات المعطلة هي الأكثر أمانًا، وبالتالي تكون التفاعلات السلبية أقل.

وقالت إنه تم تطعيم حوالي 755 مشاركًا في المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة مرتبطة باللقاح في المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية، وأضافت أن التطعيم بـ BBV-152B قد يحمي المشاركين فقط بعد 14 يومًا بعد الجرعة الثانية من التطعيم ومن ثم ، يجب على المشاركين اتباع الاحتياطات التالية لتجنب الإصابة بـفيروس كورونا لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد الجرعة الثانية من التطعيم.

وأوضحت بهارات بيوتك أنه في حالة وجود دليل ناجح على الفعالية المكتشفة أثناء التحليل المؤقت ، فقد يتم تزويد المشاركين الذين تلقوا العلاج الوهمي بالتطعيم في نهاية الدراسة ، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من السلطات التنظيمية، وقالت إنه كلما حصل اللقاح على الموافقة أولًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية ، سيتلقى العاملون في الخط الأمامي اللقاح، وفيما يستغرق الأمر 6 أشهر على الأقل لكبار السن أكثر من 65 عامًا لتلقي التطعيم، سيستغرق الأمر ما لا يقل عن 6-12 شهرًا لشخص دون سن 60 لتلقي اللقاح ، بسبب محدودية العرض.