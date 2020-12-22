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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة شتوية تساعدك فى فقدان الوزن.. منها الجوافة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوافة وفواكه وأطعمة شتوية أخرى يمكن أن تحافظ على لياقتك البدنية، وتشكل جزءًا كبيرًا من خطة النظام الغذائي لفقدان الوزن، بالإضافة إلى فوائدها الصحية، وفقا لموقع timesnownews وهي:الجوافة
الجوافة مليئة بالألياف وفيتامين سي، سيساعدك فيتامين سي على تعزيز المناعة والألياف ستساعدك على تحسين الجهاز الهضمي، علاوة على ذلك، فهى مصدر للحديد والبوتاسيوم واللوتين، فإن هذا لا يجعلها طعامًا صديقًا للوزن فحسب، بل يجعلها مفيدًا لصحة العين.
الجوافة
هي فاكهة معروفة باسم الكرامبو، لا قد تكون هذه الثمار المثيرة للاهتمام صحية، ولكن الجزء الجذاب في هذه الفاكهة هو المظهر والشكل، هي مصدر غني بفيتامين C وبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة.
فاكهة النجمة
البنجر
يبلغ متوسط السعرات الحرارية الموجودة في 100 جرام من جذر البنجر حوالي 45 سعرة حرارية، بصرف النظر عن كونه منخفض السعرات الحرارية، فإن جذر البنجر مليء بالألياف وهناك مغذيات صحية تجعله وزنًا وقلبًا وطعامًا صديقًا لمرض السكري.
البنجر
بذور الحلبة
يمكن أن تكون هذه البذور فعالة للغاية في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، يعزز التمثيل الغذائي الصحي إدارة الوزن بشكل صحي وفقدان الوزن ، يمكن أن تساعد الحلبة كمشروب دافىء في إدارة مستويات السكر في الدم، وبالتالي المساهمة في صحة القلب من خلال تنظيم مرض السكري.
الحلبة
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