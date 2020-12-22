شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا وفايزر تختبران لقاحيهما ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" CNN" الإخبارى أن شركتى مودرنا وفايزر Pfizer وModernaتقومان باختبار لقاحيهما ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا بالمملكة المتحدة، وذلك لمعرفة ما إذا كانت تعمل ضد الإصدار الجديد المتحور من الفيروس الذي تم اكتشافه مؤخرًا في المملكة المتحدة ودول أخرى.

وقال الموقع، إنه بناءً على البيانات حتى الآن، من المتوقع أن المناعة التي يسببها لقاح Moderna ستكون وقائية ضد المتغيرات التي تم وصفها مؤخرًا في المملكة المتحدة، وستجرى اختبارات إضافية في الأسابيع المقبلة لتأكيد هذا التوقع،" وفقًا لبيان مودرنا.

وقالت فايزر إنها تقوم الآن "باستخراج بيانات" حول مدى جودة عينات الدم من الأشخاص الذين تم تحصينهم بلقاحها.

تقول الشركتان، إنهما اكتشفتا أن لقاحاتهما تعمل ضد الأشكال الأخرى للفيروس، تعكس تصريحات الشركتين القلق العالمي المتزايد بشأن نوع جديد من فيروس كورونا الجديد الذي انتشر بسرعة عبر المملكة المتحدة، حيث إن الخبراء غير متأكدين من أهمية هذه الطفرة، لكن عددًا من البلدان، بما في ذلك كندا، فرضت قيودًا على المسافرين من المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة، لم تفعل الولايات المتحدة ذلك، لكن البيت الأبيض يفكر في مطالبة المسافرين من المملكة المتحدة بتقديم دليل على اختبار فيروس كورونا سلبيًا قبل الوصول إلى الولايات المتحدة، حسبما قال مسئولان في الإدارة لشبكة CNN.

قال الجراح الأمريكي الجنرال جيروم آدامز، إن البديل البريطاني "لا يغير ما نحتاج إلى فعله" فيما يتعلق بالبقاء محميين، مضيفا، "نحن بحاجة إلى ارتداء الأقنعة وغسل اليدين ومراقبة مسافاتنا وانتظار التجمعات، ونحتاج إلى الحصول على اللقاحات والتطعيم عندما تصبح متاحة لنا".