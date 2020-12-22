شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. الخزعة أهم اختبار لتشخيص سرطان بطانة الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حين أن معظم النساء يبدأن عملية تشخيص الإصابة بسرطان بطانة الرحم نتيجة زيارة الطبيب بسبب نزيف مهبلي غير طبيعي أو إفرازات، فإن هناك اختبارات مهمة يجب أن تجريها النساء، ومن المهم أن تضعي في اعتبارك أن خزعة بطانة الرحم (عندما يتم إزالة عينة من الأنسجة من البطانة الداخلية للرحم) هي الاختبار القياسي الذهبي لتشخيص سرطان بطانة الرحم، ومع ذلك ، فإن الاختبارات الأخرى مثل التاريخ الطبي الشامل واختبارات الدم والتصوير تساعد بالتأكيد في عملية التشخيص.

تشخيص سرطان بطانة الرحم

ووفقا لموقع "very well health" هناك عدة طرق لتشخيص سرطان بطانة الرحم

التاريخ الطبى

لنفترض أن امرأة تعاني من نزيف مهبلي غير طبيعي لكي تتمكن طبيبة أمراض النساء من تحديد التشخيص، بما في ذلك احتمال الإصابة بسرطان بطانة الرحم ، ستبدأ بطرح عدة أسئلة حول النزيف قد تشمل بعض هذه الأسئلة:

-كم من الوقت استمر النزيف؟

-كمية النزيف؟

-هل هناك أعراض مصاحبة للنزيف؟ (على سبيل المثال ، ألم أو حمى)

-ماهي العلاجات التي تأخذها؟

-هل لديك تاريخ عائلي من مشاكل النزيف؟

-هل تعانين من أي إفرازات مهبلية جديدة، حتى لو كانت غير دموية؟

هذا السؤال الأخير وثيق الصلة لأنه في حين أن الغالبية العظمى من سرطانات بطانة الرحم تسبب نزيفًا مهبليًا غير طبيعي (في حالة وجود أي أعراض) ، فقد يكون الإفراز المهبلي غير الدموي أيضًا علامة.

بعد مراجعة التاريخ الطبي للمرأة ، يقوم طبيب أمراض النساء بإجراء فحص جسدي، بما في ذلك فحص الحوض، للتأكد من أن النزيف يأتي من الرحم وليس من الأعضاء الأخرى (على سبيل المثال، عنق الرحم أو فتحة الشرج أو المستقيم).

تحاليل الدم

لا يوجد اختبار دم واحد يمكنه تشخيص سرطان بطانة الرحم ومع ذلك، سيطلب العديد من الأطباء تعداد الدم الكامل (CBC) للتحقق من فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) ، والذي قد يكون ناجمًا عن سرطان بطانة الرحم ، من بين حالات صحية أخرى .

اختبارات الدم الأخرى التي قد يطلبها طبيبك لتقييمها. تشمل أسباب النزيف في الجسم كله ما يلي:

-اختبارات تخثر الدم

-لوحة وظيفة الغدة الدرقية

-لوحة التمثيل الغذائي الكاملة (CMP) للتحقق من أمراض الكبد أو الكلى

-إختبار الحمل

الآشعة

الموجات فوق الصوتية (آلة تستخدم الموجات الصوتية لالتقاط صور للجسم) هي أول اختبار يستخدم لتقييم الأعضاء التناسلية للمرأة ، بما في ذلك الرحم والمبيض وقناتي فالوب .

قد يبدأ طبيبك بالموجات فوق الصوتية في الحوض وهو اختبار أكثر مثالية لتصوير الرحم وتحديد ما إذا كان سرطان بطانة الرحم موجودًا أم لا.

تصوير الرحم بالتسريب الملحي

يستلزم تصوير الرحم بالتسريب الملحي أن يقوم طبيب أمراض النساء بإجراء الموجات فوق الصوتية عبر المهبل بعد ملء الرحم بمحلول ملحي بالمقارنة مع الموجات فوق الصوتية عبر المهبل ، يسمح هذا الاختبار بتصور أفضل للرحم ، لذلك يمكن اكتشاف تشوهات أصغر وأكثر غموضًا.

في حين أن الموجات فوق الصوتية هي أداة مفيدة ، فإن الطريقة الوحيدة لتشخيص سرطان بطانة الرحم هي من خلال الخزعة.

خزعة بطانة الرحم ومنظار الرحم

تعني خزعة بطانة الرحم أن يأخذ طبيب أمراض النساء عينة صغيرة من نسيج الرحم أثناء إجراء يسمى منظار الرحم، وهو إجراء يتم إجراؤه عادة في عيادة الطبيب باستخدام التخدير الموضعي.

أثناء منظار الرحم ، يتم وضع منظار صغير في الرحم من خلال المهبل وعنق الرحم. ثم يتم إزالة كمية صغيرة من الأنسجة بواسطة أداة شفط خاصة.

ثم يتم فحص عينة الأنسجة هذه تحت المجهر بواسطة طبيب متخصص يسمى اختصاصي علم الأمراض ينظر أخصائي علم الأمراض في الأنسجة لمعرفة ما إذا كانت هناك خلايا سرطانية.