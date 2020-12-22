شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف متطوع يسجلون فى التجارب النهائية للقاح كورونا المحتمل الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة time now news أن شركة بهارات بايوتك قد تجاوزت منتصف الطريق لمتطوعي المرحلة 3 التجريبية بعد تجنيد ما يقرب من 13ألف شخص للتجارب السريرية للقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لفيروس كورونا.

وتهدف بهارات بايوتك إلى تجنيد 26ألف شخص لمتطوعي المرحلة 3 التجريبية، عبر مواقع متعددة في الهند، بدأت تجارب المرحلة 3 في منتصف نوفمبر والهدف من ذلك هو إجراء تجارب على 26ألف متطوع كجزء من تجارب المرحلة 3 ستكون هذه أكبر تجارب المرحلة 3 التي أجريت لأي لقاح في الهند، وذلك لدراسة الفعالية الأولى والوحيدة في الهند للمرحلة الثالثة من لقاح كورونا.

وتم تقييم لقاح كوفاكسين فيما يقرب من 1000 موضوع في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية ، مع نتائج واعدة للسلامة والمناعة ، مع قبول في المجلات العلمية الدولية التي راجعها النظراء وفقا لما أكدته الشركة في بيانها اليوم.

ومع ذلك ، فقد تم الإبلاغ سابقًا عن انخفاض عدد المتطوعين في أحد المواقع الرئيسية لتجارب كوفاكسين بشكل كبير، حيث شهد التسجيل في المرحلة الثالثة من التجربة البشرية لـكوفاكسين الأصلي، حيث رفض أكثر من 70 % من المتطوعين أخذ لقطات بعد المشاركة في التجربة.

تقدم بهارات بايوتك أيضًا بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ من المراقب العام للأدوية في الهند ومع ذلك ، فقد سعت اللجنة للحصول على مزيد من البيانات حول سلامة وفعالية اللقاح للنظر فيه للحصول على الموافقات قال مسؤولون من الشركة إن اللقاح من المحتمل أن يكون متاحًا في أوائل العام المقبل في الهند.