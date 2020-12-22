شكرا لقرائتكم خبر عن مصاب بكورونا يهرب من مستشفى بهونج كونج بعد مطاردة 54 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الشرطة في هونج كونج القبض على مريض بفيروس كورونا هرب من المستشفى بعد مطاردة استمرت 54 ساعة، وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن اختبار "لي وان كيونج"، 63 عامًا، كان إيجابيًا لفيروس كورونا في 12 ديسمبر، وتم إدخاله إلى مستشفى الملكة إليزابيث بالمدينة يوم الاثنين 14 ديسمبر، لكنه غادر جناحه بالمستشفى دون أن يعرف أحد، مما دفع الشرطة إلى الانطلاق في عملية مطاردة له على مستوى المدينة.

وقالت شرطة هونج كونج في منشور على الفيسبوك الأحد، إنه أخفى ثوبه الطبي تحت سترة وخرج من المستشفى عبر درج خلفي.

وقالت الشرطة إن لي "كان يرتدي ملابس المريض ومعطفا أزرق داكن وحذاء رياضي ويرتدي قناعا للجراحة".

وقال مسئول صحي في المدينة لم يذكر اسمه للصحيفة إن لي "تحرك بسرعة كبيرة جدًا" حتى يهرب من طاقم المستشفى، وأنه لا يوجد حراس أو كاميرات أمنية تراقب جناحه عندما هرب.

في النهاية ، تعقبت الشرطة لي في مونج كوك، وهي منطقة تبعد حوالي ميل واحد عن مستشفى الملكة إليزابيث، واحتجزته حوالي الساعة 11 مساءً.

وقال مصدر في الشرطة للصحيفة "بعد تأكيد هويته ، أُمر بالبقاء في الموقع وتم تطويق المنطقة أثناء انتظار تعليمات من وزارة الصحة حول المكان الذي يجب إرساله إليه وعاد لي الآن إلى المستشفى وحصل على إجراءات أمنية مشددة.

قال الدكتور لاو كا-هين، مدير الجودة بهيئة مستشفيات هونج كونج، "تم الترتيب للبقاء في جناح العزل ورتبنا حراس أمن بالخارج لمنع الهروب مرة أخرى".وذكرت صحيفة هونج كونج أن لي في حالة مستقرة حاليا.

وقالت الصحيفة إنه نتيجة الهروب، بدأت السلطات الصحية في هونج كونج أيضًا مراجعة إجراءات أمن المستشفيات.

قالت الشرطة على فيسبوك إن الحد الأقصى للغرامة لخرق قواعد الحجر الصحي هو 645 دولارًا وما يصل إلى عامين في السجن.

تشهد هونج كونج موجة من الإصابات الجديدة بعد فترة من السيطرة النسبية ، حيث تم الإبلاغ عن 109 إصابات جديدة يوم السبت و 74 إصابة جديدة يوم الأحد ، وفقًا لبيانات صحة المدينة.

أعلنت سلطات المدينة يوم الاثنين أنها ستحظر جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتبارًا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء في ضوء سلالة فيروس كورونا الجديدة المنتشرة في جنوب شرق إنجلترا.