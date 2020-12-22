الأشياء التي تؤثر على الحمل في الأشهرالأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 08:21 مساءً -

الثلاثة أشهر الأولى من الحمل من أكثر الفترات ألمًا وإجهادًا، وأكثرها خطرا على الحامل والحنين ايضا، لهذ فهي تتطلب الرعاية والراحة للأم الحامل، و هذه الرعاية لا تتحقق إلا إذا قامت بها الحامل بنفسها؛بأن تنتبه في كل خطوة تقوم بها ..في حركتها أو تغذيتها أو أسلوب حياتها ، وتجنب الأشياء التي تضر الجنين في الشهور الأولى، نظرًا لارتفاع نسبة الإجهاض خلال تلك الفترة..الدكتور إبراهيم عبد الرازق استشاري أمراض النساء والولادة معنا للشرح والتوضيح.

أهمية الأشهر الأولى من الحمل

أهمية الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

تعد الثلاثة أشهر الأولى من الحمل أهم فترة في الحمل، حيث تتكون فيها الأعضاء الحيوية للجنين وتحدث داخل جسمك تدريجيًا التغييرات التي تؤهلك للحمل والولادة

لذلك بمجرد أن تعلمي بخبر حملك ،فيجب أن تتبعي نمط حياة مختلفة تمامًا،

وأن تلتزمي بكل النصائح والإرشادات التي يقدمها لكِ الطبيب ومن تثقين بهم حتى يأتي مولودك للدنيا وهو في تمام الصحة والعافية

عادات قديمة تؤثر على حملك في الشهور الأولى

توقفي عن التعامل مع القطط أثناء حملك

1-قد يتسبب التعامل مع القطط حدوث عدوى "التوكسوبلازميس" أو كما يعرف "بداء القطط" حيث يتم انتقاله عن طريق الاتصال ببراز القطط.

2-يحتوى كل جسم على كمية كافية من فيتامين أ وفي بعض الأحيان يتسبب الإفراط في تناول أطعمة أو مكملات غذائية تحتوي على فيتامين أ في حدوث مشاكل للجنين خاصة في الشهور الثلاثة الأولي من الحمل.

3-ارتداء الكعب العالي بشكل مكثف أثناء الحمل يزيد من ضغط الجسم على مناطق الظهر والركبة وقد يؤدي هذا الضغط المستمر إلى حدوث مشكلات في الرحم وسقوط الجنين.

4-كثير من الحوامل يشعرن بالتوتر والضغط أثناء الحمل، مما يشكل خطورة كبيرة على صحتها وصحة الجنين، ويؤدي لحدوث انقباضات شديدة في الرحم، لذلك يُفضل أن تحافظي على هدوئك، والبحث عن كل ما يجعلها تشعرين بالسعادة.

5-تؤثر قلة النوم خلال فترة الحمل وعدم انتظامه على نمو الجنين، إذ أنه يحتاج إلى إمداده بالأكسجين والغذاء بصورة متواصلة، ويؤثر عدم النوم المنتظم على نسبة الدم التي تصل إليه من خلال المشيمة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى بعض الاضطرابات في قلبه.

6-ترتدي بعض النساء الحوامل الملابس الضيقة، اعتقادا منهن أنه لم يظهر زيادة الوزن، ولكن هذا الخطأ، لأنه يضغط على منطقة البطن، وبالتالي تعيق حركة الدورة الدموية بشكل طبيعي

ويمكن أن يصل الأمر إلى الإجهاض، وزيادة فرص الإصابة بالحموضة، وخاصةً أثناء الثلث الأخير من فترة الحمل.

7-لا يفضل أن تنام المرأة الحامل على ظهرها خلال الحمل، لأن هذا يسبب الضغط على الأوعية الدموية، فينتج عنه ضيق في التنفس وانخفاض ضغط الدم.

كما أن النوم على البطن يؤدي إلى الضغط على الجنين وحدوث كثير من المشكلات الصحية للأم والطفل.

وكذلك النوم مع رفع القدمين يسبب تخثر الدم، ولذلك يفضل استشارة الطبيب على الوضع الأنسب لنوم الحامل

أطعمة تؤثر على حملك في الشهور الأولى

تجنبي اللحوم والدواجن النيئة..غير الناضجة

تتمثل في: منتجات الألبان غير المبسترة: كالحليب والزبادي غير المبستر والأجبان الطرية غير المبسترة، إذ إنها قد تحتوي على بكتيريا إيكولاي أو الليستيريا، التي تسبب الإجهاض وتشوهات للجنين.

اللحوم والدواجن النيئة أو غير الناضجة، مثل اللانشون والبسطرمة السلامي والببروني والروست بيف والهوت دوج والبرجر.

أنوع الأسماك المحتوية على نسب عالية من الزئبق مثل سمكة أبو سيف وسمك الماكريل، حيث يؤثر الزئبق على نمو الجهاز العصبي للجنين

ابتعدي عن تناول الأسماك النيئة

وكذلك الأسماك النيئة وغير المطهية جيدًا، مثل المحار والسوشي والفسيخ والرنجة.

لا يفضل للحامل تناول التمر في الثلث الأول من الحمل، إذ إنه قد يتسبب في الإجهاض لأنه ينشط الرحم ويسهل الولادة.

احرصي على عدم تناول البيض النيئ غير المطبوخ جيدًا، أو الذي يدخل في صنع الكوكيز أو الكعك لاحتوائه على البكتيريا.

تناولي الملح بكميات قليلة

تناولي الملح بكميات معقولة، وابتعدي عن الأطعمة المالحة وعلى رأسها المخللات، حيث تتسبب زيادة الملح في الإصابة بتسمم الحمل.

تجنبي العصائر والمشروبات الغازية المعلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، فمن الأفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية.

تجنبي الشاي والقهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية، لأن تعاطي نسب عالية من الكافيين أثناء الحمل يؤثر على نمو الجهاز العصبي للجنين.

بعض الخضروات والأعشاب: مثل البقدونس والزعتر والشبت والقرفة أو الحلبة أو النعناع، تجنبي تناولها في الشهور الأولى من الحمل لأنها تُعد من منشطات الرحم.

واحرصي على عدم الحرمان من الأكل أو إتباع حمية غذائية قاسية، لأنها من أكثر العادات الغذائية الضارة في شهور الحمل الأولى

فقد تتعرضين لنقص كميات حمض الفوليك أو الحديد أو الفيتامينات داخل جسمك، ما يؤثر بعد ذلك على صحتك أنتِ وجنينك.

ابتعدي عن السفر والحركات المفاجئة والملوثات

ابتعدي عن السفر للأماكن البعيدة

نعم..ابتعدي عن السفر أو التنقل للأماكن البعيدة، وخاصةً لو كانت الطرق غير مهيأة، وممارسة الأعمال المنزلية الشاقة، التي تتطلب بذل مجهودًا أو حمل الأشياء الثقيلة.

تجنبي الحركات المفاجئة وممارسة الرياضة المرهقة للجسم أو العنيفة، مثل: الركض أو نط الحبل، حتى لا تتسبب في إيذاء الجنين.

كما لا يمكنك ممارسة ركوب ألعاب الملاهي بجميع أنواعها، واحذري التدخين أو التدخين السلبي، فالسجائر تحتوي على المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر بالجنين

تجنبي الملوثات وجميع المواد السامة

تجنبي التعرض للملوثات وجميع المواد السامة، التي قد توجد في الجو أو في الأدوات المنزلية مثل: منتجات التنظيف والطلاء، والابتعاد عن استنشاق هذه السموم، لأنها تشكل خطرًا على صحة الجنين.

التعرض للأشعة السينية أو تحت الحمراء، فهناك بعض الأشعة قد تسبب تشوهات للأجنة عند التعرض لها.

امتنعي عن تناول أي أدوية أثناء الحمل دون استشارة الطبيب الخاص، حيث إن هذه الأدوية يمكن أن تنتقل عبر المشيمة إلى الجنين وتسبب الكثير من المخاطر الصحية.

امتنعي تماما عن الاستحمام في أحواض المياه الساخنة أو حمامات الساونا، فدرجات الحرارة المرتفعة المستخدمة في هذه الأماكن قد تزيد من درجة حرارة الجنين وتؤذيه، وقد تؤدي إلى الإجهاض.