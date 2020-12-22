خبير بريطاني يحذر: الإغلاق التام وإلا "كارثة بشرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتاب العلماء القلق بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ويشعرون بالخوف من احتمالية أن تكون هذه السلالة هي السائدة مستقبلا

وربما تواجه المملكة المتحدة "كارثة بشرية" ما لم تفرض إغلاق تام في جميع المناطق بحلول العام الجديد، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة تتبع جهات اتصال مماثلة لتلك الموجودة في شرق آسيا، بحسب خبير بريطاني.



وفي تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، حذر البروفيسور روبرت ويست، عالم نفس في جامعة كوليدج لندن، بريطانيا، من كارثة بعد إعلان كبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في أنحاء المملكة.

وكان السير باتريك سبق وقال إن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة مرعبة وربما تكون أسهل انتقالا بين الأطفال الصغار، ما دعا البروفيسور روبرت إلى تحذير الدولة لتكثيف جهودها لكبح جماح الفيروس.

وقال في تصريحات صحفية، إن تطبيق ذلك ربما يكون مكلفا لكن البديل له سيكون انهيار كارثي في قدرة الدولة على السيطرة على الفيروس، يليها كارثة اقتصادية وبشرية واجتماعية.

وأغلقت العديد من الدول حدودها مع المملكة المتحدة وحظرت الطيران منها وإليها، للحد من انتشار السلالة الجديدة. كما حظرت بعضها الشحن والواردات والصادرات الأخرى أيضا، ما أثار الذعر بشأن الإمدادات الغذائية في الفترة قبيل احتفالات عيد الميلاد.