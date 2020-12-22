شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نمط الغذاء.. العالم على موعد مع خسائر فادحة في الحياة البرية بحلول 2050 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجد بحث أن النظام الغذائي العالمي في طريقه لإحداث أضرار بالبيئة بشكل سريع وواسع الانتشار، حيث إنه من المحتمل أن تفقد ما يقرب من 90٪ من الحيوانات البرية بعضًا من موائلها بحلول عام 2050.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Nature Sustainability أنه ما لم تتغير طرق صناعة الأغذية بسرعة، وتغيرت ثقافة الأكل عند الناس وكيفية إنتاج غذائهم، فإن العالم سيواجه فقدانًا واسع النطاق للتنوع البيولوجي في العقود القادمة، وفقًا لموقع «indiatimes».

قال الدكتور ديفيد ويليامز، الطبيب بمعهد أبحاث الاستدامة، وهو المؤلف الرئيسي لهذه دراسة، «لقد قدرنا كيف أن التوسع الزراعي لإطعام سكان العالم الذين يزداد ثراءهم كيف له أن يؤثر على حوالي 20.000 نوع من الثدييات والطيور والبرمائيات».

وأضاف «تشير أبحاثنا إلى أنه بدون تغييرات كبيرة في أنظمة الغذاء، يمكن أن تُفقد ملايين الكيلومترات المربعة من الموائل الطبيعية بحلول عام 2050، ومن المرجح أن تفقد ما يقرب من 1300 نوع من الحيوانات ما لا يقل عن ربع موائلها المتبقية، وقد يفقد المئات نصفها على الأقل، هذا يجعلهم أكثر عرضة للانقراض».

وأوضح «في النهاية، نحتاج إلى تغيير ما نأكله وكيفية إنتاجه إذا أردنا إنقاذ الحياة البرية على نطاق عالمي، نحن بحاجة إلى تغيير نظامنا الغذائي وطرق إنتاج الغذاء».

وأوضحت الدراسة أن الخسائر الناتجة على التنوع البيولوجي ستكون شديدة خاصة في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وفي أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية.

وقال كلارك، «نحن بحاجة إلى القيام بهذه التغييرات في حين أنه لا يوجد نهج واحد يكفي بمفرده، ولكن مع التنسيق العالمي والعمل السريع، ينبغي أن يكون من الممكن توفير أنظمة غذائية صحية لسكان العالم في عام 2050 دون خسائر كبيرة في الموائل».