شكرا لقرائتكم خبر عن «ببجي موبايل» تطلق أغنية «سكوادي جنبي» باللغة العربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل ببجي موبايل بالذكري السنوية الثانية لاطلاقها، والتي بدأت في ديسمبر 2018، حيث طرحت أغنية جديدة بعنوان «سكوادي جنبي».

ووفقا لبيان رسمي: في شهر ديسمبر من عام 2018، كجزء من التزام ببجي موبايل بجلب اللعبة إلى جمهورها الكبير بلغته المفضلة، ومنذ إطلاقها، رحب اللاعبون وعشاق اللعبة بنسخة ببجي موبايل العربية، وارتقت لعبة ببجي موبايل في العالم العربي من مكانتها القوية إلى أقوى عبر عدد من البطولات الكبرى والفعاليات الخاصة، بما في ذلك «ببجي موبايل تحدي النجوم» الذي يجري في المنطقة.

وتابع : تعد الأغنية الأصلية «سكوادي جنبي» مثال رائع للعمل الجماعي والتعاوني الذي يتواجد في اللعبة. وتضم الأغنية صوت أسطورة اليوتيوب نور ستارز، وتم تأليف لحنها المذهل خصيصاً للعبة ببجي موبايل وتسلط الأغنية الضوء على قوة الفريق والروح التعاونية الملهمة.

كشفت ببجي موبايل أيضاً عن مقطع فيديو موسيقي مليء بالتشويق لإضفاء الحيوية إلى أغنية «سكوادي جنبي». ويصور الفيديو جوهر الأغنية، فتظهر فيه نور ستارز وفريقها وهم يقومون بحركات الرقص الرائعة ويرتدون الأزياء الملونة والمستوحاة من مجموعة الملابس الحصرية والمتوفرة للشراء داخل اللعبة. ويمكنكم مشاهدة الفيديو الموسيقي عبر صفحة ببجي موبايل على اليوتيوب العربية.

يستطيع اللاعبون الآن أيضاً الاستمتاع بتجربة ببجي موبايل الكاملة باللغة العربية العامية، مع إطلاق حزمة نور ستارز الصوتية العربية، والتي تضم أكثر من 60 أمر مختلف باللغة العربية العامية. وتم تصميم الحزمة خصيصاً لتسليط الضوء على الأهمية الكامنة وراء كل عبارة. وكجزء من التعاون الموسيقي، تستخدم الحزمة صوت نور ستارز الساحر، والحزمة متوفرة الآن داخل اللعبة.