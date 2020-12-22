شكرا لقرائتكم خبر عن «فهد الطبية» توضح أنواع سرطان خلايا الدم البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن اللوكيميا “سرطان خلايا الدم البيضاء” هو عبارة عن تكاثر خلايا غير طبيعية بشكل سريع وغير منتظم ولا تعمل كباقي الخلايا الطبيعية.

وأبانت في “أنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”أن اللوكيميا تنقسم لنوعين “الحادة” و”المزمنة”.

وأضافت أن أما الأولى فتعمل على تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم بشكل سريع وتتزايد أعدادها خلال فترة قليلة، والثانية بطيئة النمو ونادرة الحدوث في الأطفال وصغار السن.

وأشارت إلى أن أكثر أنواع اللوكيميا حدوثاً هي الليمفاوية المزمن والنقوي المزمن.