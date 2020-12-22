16 وفاة و506 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل ٥٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا و١٦ وفاة وشفاء ٥٤٤ حالة خلال آخر 24 ساعة.

وذكر المركز، في بيان، أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع ٢١٢ إصابة و٤١٦ حالة شفاء و5 حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 95 ألفا و706 أشخاص، بينهم 28 ألفا و٢٤٥ حالة نشطة، ووفاة 1369 حالة.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.



