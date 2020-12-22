غرق الشاب ونجت الشجرة.. احتفالات عيد الميلاد في ألمانيا تنتهي بمأساة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في وقت عيد الميلاد، يفكر المرء في أفكار مجنونة للاحتفال، لكنها لا تنتهي نهاية سعيدة دائما.

الأحد الماضي، استقل شخصان أحدهما ٤٧ عاما، والثاني ٣٩ عاما، قاربا، مصطحبين شجرة جميلة لعيد الميلاد، لربطها في جسم عائم في بحيرة Bossee بولاية شليسفيج هولشتاين شمالي ألمانيا.



وكان الشخصان يريدان منح البحيرة الصغيرة القريبة من منزلهما شكلا جميلا في عيد الميلاد، بتزينها بشجرة مضيئة.

وفي تمام الـ٥:٣٠ مساء، انقلب القارب فجأة لسبب غير معروف، وسقط الراكبين في الماء المثلج.

وبينما تمكن الأكبر سنا من السباحة إلى الشاطئ رغم الثلوج، غرق الراكب الأصغر في البحيرة، التي يبلغ عمقها ٦ أمتار، وبقيت الشجرة منتصبة وسط البحيرة.

وعلى الفور، وصلت الشرطة ووحدات الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان، وقامت عدة قوارب مزودة بتقنية السونار بتفتيش المياه، فيما جرى نشر الغواصين وحلقت طائرة هليكوبتر شرطية بكاميرا تصوير حرارية فوق المياه.

وذهب كل هذا أدراج الرياح، حيث لم تعثر الشرطة على أي أثر للشخص المفقود، وتوقفت إجراءات البحث حوالي الساعة 10.30 مساء الأحد.

ويفترض عمال الإنقاذ أن الرجل غرق، وفق ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، الثلاثاء. ومن المتوقع أن يقوم غواصو الشرطة بتفتيش البحيرة مرة أخرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.