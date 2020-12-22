"التعاون الخليجي" يهنئ اليمن بتشكيل الحكومة.. دعم ومساندة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم ومساندة اليمن لتحقيق أمنه واستقراره. وهنأ الحجرف، خلال اتصال هاتفي، رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لاتفاق الرياض. وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون الخليجي للحكومة والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. كما ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص جميع الأطراف على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وأعرب عن تمنياته باستقرار اليمن وتعزيز أمنه وتحقيق تطلعات شعبه في مختلف المجالات في ظل الحكومة الجديدة. والجمعة الماضية، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية. وأحدث إعلان الحكومة انفراجة مهمة في الأزمة اليمنية عقب شد وجذب في مشهد البلد المضطرب منذ 6 سنوات، كما يفتح مساحات جديدة للفريق برئاسة معين عبد الملك لمواصلة العمل مع التحالف العربي لإنجاز الملفات المتعثرة.

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