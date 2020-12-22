نصائح بسيطة وسهلة للبقاء بصحة جيدة

يمكننا ببعض النصائح البسيطة والسهلة البقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء.

هذه أبرز النصائح الصحية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة والصحة العامة.

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فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة والصحة العامة. إن تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الليمون والبرتقال والكيوي والسبانخ في الوجبة؛ قد يساعد في درء إنفلونزا الشتاء والبرد والأمراض الأخرى والحفاظ على صحتك.

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زيادة استهلاك البروتين

تعد البروتينات طرقاً رائعة لتقليل الاستهلاك الكلي للسعرات الحرارية، والتي تزداد بشكل غير مقصود خلال فصل الشتاء؛ حيث يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام لمحاربة درجة الحرارة الباردة مع عدد أقل من الأنشطة البدنية. الأطعمة الغنية بالبروتينات ترضي جوعك وتمنحك الشبع، وبالتالي تقلل من إجمالي السعرات الحرارية. علاجات منزلية فعالة لاستعادة حاسة الشم والذوق.

تناول الأطعمة الدافئة

يؤثر الطعام الذي نأكله بشكل مباشر على درجة حرارة أجسامنا. قد يمنحك تناول الأطعمة الدافئة خلال فصل الشتاء الإحساس بالدفء، ويمنع انخفاض درجة حرارة الجسم. كما أنها جيدة؛ لزيادة الطاقة للقيام بالأنشطة البدنية في الموسم.

لا تختاري الوجبات الثقيلة في فصل الشتاء

يميل الناس إلى الكسل ويفتقرون إلى الجدول الزمني المناسب للتدريبات. هذا يجعل الجسم يشعر بالخمول والضعف؛ حيث تضيف الوجبات الثقيلة إلى نمط الحياة غير الصحي، وتزيد من فرص زيادة الوزن والأمراض الصحية الأخرى.

لا تفوتوا تناول الماء

غالباً ما يفوت الناس شرب كمية كافية من الماء خلال فصل الشتاء؛ مما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الجلدية والصحية مثل جفاف الجلد وحصوات الكلى.

يجب تجنب مثل هذه العادات حيث إن الجسم يحتاج إلى الماء؛ حتى يعمل بشكل صحيح حتى في الطقس البارد. ستة أكواب من الماء على الأقل للبقاء بصحة جيدة.

تناول المزيد من الفواكه والخضراوات

قد تساعد إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي كمغذيات فيها على تعزيز المناعة ومنع زيادة الوزن. تجنُّب الأطعمة النشوية والسكرية والمعالجة والدهنية؛ لأنها عالية السعرات الحرارية.

تناول شاي الأعشاب

شاي الأعشاب المصنوع من الأعشاب والتوابل مثل الزنجبيل والقرفة والبابونج والعرقسوس والزعتر هي الأفضل لتوفير العافية في فصل الشتاء. إنها تساعد في محاربة البرد، وهي عجائب لجهاز المناعة وأعراض البرد الأخرى مثل التهاب الحلق والسعال، مع تجنب إضافة السكر إلى شاي الأعشاب.

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لا للأطعمة الدسمة

تسبب الأطعمة الدهنية تراكم الدهون الذي يتم تخزينه في الجسم. في حالة عدم وجود تمارين كافية، فإن الدهون المخزنة تسبب مشاكل صحية متعددة مثل السمنة وأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والتهابات المعدة.

تناول البهارات الصحية

توابل الشتاء مثل الكركم والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل والحلبة غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في عملية إنقاص الوزن بشكل أسرع. تحافظ هذه التوابل أيضاً على نزلات البرد، وقد تمنع ضعف الجهاز المناعي.

استبدال حليب جوز الهند

استبدال حليب جوز الهند خلال الموسم؛ لأنه كثيف وغني بالسعرات الحرارية والأحماض الدهنية. قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للهضم، ويسبب مشاكل في المعدة مثل الانتفاخ أو الإسهال. بدلاً من ذلك، نضيف الحليب منزوع الدسم أو الزبادي إلى أطباقنا.

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