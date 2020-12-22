شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أمريكي: لا دليل على كون السلالة الجديدة لفيروس «كورونا» أكثر عدوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد العالم الأمريكي ذو الأصول المغربية، منصف السلاوي، إنه لا يوجد دلائل على شراسة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، موضحاً أنه لا دليل قاطع على كون سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في بريطانيا “هي الأكثر عدوى”.

ووفقاً لـ” سبوتنيك” أشار إلى أنه يتوقع أن سلالة كورونا الجديدة ستستجيب للقاحات، موضحاً أن معامل أمريكية تعمل حاليا على تحديد مخاطر السلالة الجديدة “ما إذا كانت الأجسام المضادّة ضدّ سلالة كوفيد-19 الأكثر انتشارا”.

ودفعت السلالة الجديدة من الفيروس في المملكة المتحدة عشرات الدول في الاتحاد الأوروبي وحول العالم إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين من البلاد، وأعلنت الحكومة البريطانية تشديد قيود البقاء في المنزل. تم رصد حالات فردية في بعض الدول من السلالة الجديدة.