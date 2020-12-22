الاتحاد الأوروبي يتسلم 12.5 مليون جرعة من لقاح فايزر نهاية العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة بيونتيك الألمانية إنها وشركة فايزر الأمريكية ستوردان 12.5 مليون جرعة من لقاحهما ضد كوفيد- 19 للاتحاد الأوروبي بنهاية العام.

وأكد شون ماريت، المدير التجاري لبيونتيك، للصحفيين، أن ذلك أكثر من نصف الكمية المتوقع تسليمها للولايات المتحدة بحلول نهاية العام وتبلغ 20 مليون جرعة.



ويُعطى اللقاح على جرعتين بفارق 3 أسابيع بينهما مما يعني أن هذه الشحنات للاتحاد الأوروبي ستكفي لتطعيم 6.25 مليون شخص وتستعد الشركتان لتسليم الشحنة الأولى بعد الحصول على موافقة الجهة التنظيمية، الاثنين، بحسب "رويترز".

وأضاف ماريت في إفادة صحفية أنه سيتم في غضون 5 أيام تسليم الجرعات للدول التي تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.