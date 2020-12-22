شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المصرية اليابانية»: إنشاء 14 كلية جديدة بـ10 مليارات جنيه.. واستحداث 60 برنامجًا دراسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، البدء في إنشاء 14 كلية جديدة تنضم إلى الجامعة، بتكلفة 10 مليارات جنيه، الفترة المقبلة، وذلك وفقا لأحدث النظم العالمية لتواكب الجيل الرابع من الجامعات.

وأشار إلى أنه في إطار اهتمام الجامعة بالبرامج الجديدة التي تربط الخريجين بسوق العمل، نستهدف استحداث 60 برنامجا جديدا لدعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة وإعداد كوادر علمية مؤهلة للمشاركة في المشروعات القومية ومسيرة البناء والتنمية.

وأشاد «الجوهري» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بتميز نموذج التعليم اليابانى، خاصة أنه يدعم قدرة الطلاب على الابتكار والإبداع وتنمية العمل الجماعي وصقلهم بالخبرات لمواكبة احتياجات سوق العمل الدولى، كما يوفر فرصة تدريب لهم باليابان.

ولفت إلى وجود شراكة مع 15 جامعة يابانية عالمية ممن حصل علماؤها على جائزة نوبل، وتستقبل الجامعة 100 أستاذ يابانى على مدار العام.

وقال إن طبيعة اختيار الطلاب للدراسة بالجامعة من خلال اجتياز اختبارات القبول باللغة الإنجليزية التحريرية والشفهية، ونستهدف الطالب الجاد المتفوق، فيما تقدم الجامعة مجموعة من المنح الدراسية إلى الطلاب منها منح تفوق دراسي ورياضي ومنح لأبناء الشهداء ومنح للمحافظات الحدودية والصعيد وهناك منح من جهات خارجية.

وأشار إلى أن الجامعة سجلت 48 براءة اختراع دولي بالولايات المتحدة وإنجلترا ومصر.