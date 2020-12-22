شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 2.1 مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا فى 6 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية عن إعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا الأولى لأكثر من 2.1 مليون شخص فى ستة بلدان، وفقًا للبيانات التى جمعتها بلومبرج، فى بداية أكبر حملة تطعيم فى التاريخ وواحدة من أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

وبدأت التطعيمات فى الولايات المتحدة فى 14 ديسمبر مع العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن تم إعطاء 614117 جرعة، وفقًا لإحصاء على مستوى البلاد من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحققت بلدان أخرى السبق فى التطعيمات حيث وافقت الصين وروسيا على اللقاحات الخاصة بهما فى يوليو وأغسطس، قبل أن يتم اختبارهما بالكامل منذ ذلك الحين، قاموا بتطعيم مئات الآلاف من الأشخاص.

حملة التطعيم العالمية

وتم إجراء أكثر من 2.1 مليون حقنة فى جميع أنحاء العالم، فى الصين 650 ألفا، الولايات المتحدة 614117 ، المملكة المتحدة 500 ألف، روسيا 320 ألفا، كندا 16929، وعدد آخر من الدول، وضخت الدول مليارات الدولارات في تطوير تقنيات لقاحات جديدة، واختبارها على آلاف المتطوعين، وتوسيع نطاق التصنيع، ومن ثم طرحها في السوق في وقت قياسي، لكن لا تكفي أي من هذه اللقاحات، بمفردها، لتلقيح سكان العالم البالغ عددهم نحو 7.8 مليار شخص لكنهما يمثلان معًا أفضل فرصة للبشرية لإنهاء كارثة أودت بحياة أكثر من 1.6 مليون شخص وتسببت فى كارثة اقتصادية عالمية.